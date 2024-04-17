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“没有中国参与，全球性挑战将无法得到解决”，德国联邦议院前副议长、德中议员小组主席汉斯-彼得·弗里德里希在接受人民网专访谈及德国总理朔尔茨访华时表示。

弗里德里希指出，当今世界比以往任何时候都更需要国际合作，而深化合作正是朔尔茨此次中国行的核心议题。尽管德中两国在一些问题上看法不同、有分歧，但深化合作无疑符合双方共同利益。德中关系始终稳健发展，德方将一如既往与中方展开对话交流，坚决反对“脱钩断链”。

汉斯-彼得·弗里德里希。资料图

德国经济研究所的最新报告显示，去年德国对华投资占德国对外投资总额的10.3%，是2014年以来的最高水平。弗里德里希认为，中国为外商投资提供了巨大的机遇。德国经济正在充分利用“中国机遇”，继续扩大在华投资，通过参与中国市场的竞争，保持科技创新的活力，从而提高核心竞争力。

德中产业链供应链深度互嵌，两国市场高度依存。随同朔尔茨本次访华的还有一个高规格的经济代表团。弗里德里希认为，除了可能获得新的商贸合同，德国企业家也希望能够现场与中国合作伙伴和相关部门交流沟通，进一步挖掘合作共赢的巨大潜力。

作为德国联邦议院气候保护和能源委员会委员，弗里德里希同样关注中国应对气候变化的政策和行动。他表示，中国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和的目标意义重大。“只有与中国携手，我们才有可能在应对气候变化这场全球性‘战役’中取胜。”在此过程中，德中两国还在相关的经济和科研领域有巨大的合作潜力亟待挖掘。

中国已经连续八年成为德国最重要的贸易伙伴，“这证明，德中两国已经在多年富有成效的经贸合作中共同建立起了牢固的伙伴关系”。弗里德里希认为，汽车等传统产业将依旧是两国经贸合作的核心领域，而能源与环保科技以及医疗科学等新兴领域将为双方合作提供新动能，起到愈发重要的作用。

(责编：燕勐、刘慧)