卢旺达布盖塞拉国际机场路升级改造项目于2019年3月启动，由中国路桥工程有限责任公司承建，全长13.8公里，2022年10月交工验收。项目完工后，国际机场路从一条双向两车道的城镇道路升级改造为双向四车道，部分路段达到了双向六车道，有效地疏解了当地交通压力。沿线新建了商店、住宅和办公楼等，对当地经济发展起到了一定推动作用。

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