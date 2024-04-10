章思远

3月20日，美国国会众议院表决通过“保护美国人数据免受敌对国家侵害法案”，要求禁止向中国这一“敌对国家”提供数据。这是国会又一次以中国是美国“敌对国家”为名进行立法。本届国会在经贸、科技等领域类似立法已近100次，颇具“草木皆兵”之势。

一段时间以来，部分美国国会议员声称中国是“敌对国家”，极力渲染各种所谓的中国“威胁”：有的说中国是“科技威胁”，不让中国研究人员与美国同行学习交流，还要打压中国科技企业；有的说中国是“军事威胁”，鼓吹要发展美军军力，叫嚣“武力保护台湾”；有的说中国是“窃密威胁”，在美国国内大举调查“中国间谍”。在国会山那些议员眼中，凡是同中国有关，通通都有“威胁”，好像不说“敌对国家”，都没法提中国。美国国会众议长约翰逊更是赤裸裸地将中国称为“敌人”。为中国说几句公道话的人，往往被贴上“软弱”“通敌”的标签，让他们噤若寒蝉。此情此景，大有“麦卡锡主义”卷土重来之势。

让我们不妨再回头看看“麦卡锡主义”在美国横行的那几年。1950年至1954年，政治运动席卷整个美国，当时的国会议员麦卡锡大肆渲染“红色恐慌”，大搞“反对共产主义”，打压苏联、中国等社会主义国家。他们用“美国被渗透”为理由，指控、诽谤及迫害大批美国人。5年中，美国200多万册图书被下架，2000多万人接受审查，数千人被定罪。今年奥斯卡获奖电影《奥本海默》里，身为“原子弹之父”的奥本海默也被扣上“通共”的帽子，爱因斯坦、卓别林等名人也因“通共”遭殃。“麦卡锡主义”对美国造成伤害，成为美国历史上的一大悲剧。直到1954年美国国会参议院表决同意谴责麦卡锡，从国会发源的“麦卡锡主义”风波才最终得以平息。

人类进入21世纪二十多年了，美国国会又在制造新的“红色恐慌”，心目中的“敌对国家”变成了中国。他们要干什么？不过是变着法子打压中国，归根结底还是不能接受一个成功、富强的中国存在。一些傲慢的美国人，历史上自认为是“山巅之城”、“人类灯塔”，现在仍固守着“美国中心论”，无法接受走与美国截然不同的，中国特色社会主义道路的中国取得如此巨大发展成就。他们以“美式逻辑”镜像中国，认定中国在强大后，做美国当年做过的干涉他国内政、划分势力范围等霸权主义行为，所以对中国“如临大敌”。他们还想在把中国打成“敌对国家”后，通过反华“名利双收”，不断提升自己曝光度与知名度。

“不从历史中吸取教训的人是愚蠢的。”“麦卡锡主义”之痛才过去70年，美国国会就“好了伤疤忘了疼”，又在叫嚣着对抗“敌对国家”，这次恐怕是找错了对象，打错了算盘。中国始终不渝走和平发展道路，早已作出了永远不称霸、永远不搞扩张的庄严承诺。中国正以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，任何势力都不能阻挡中国发展的势头!

美国国会最好趁早从捕风捉影、庸人自扰、草木皆兵中收敛，因为“麦卡锡主义”死灰复燃后，难免引火上身，真正受害的最终还是美国自己。

（作者是国际问题观察员）

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