新华社耶路撒冷/德黑兰4月6日电 题：“炸馆事件”会否引燃伊朗和以色列冲突

新华社记者吕迎旭 张天朗 沙达提

伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑4月1日遭以色列空袭。事发后，伊朗最高领袖哈梅内伊和总统莱希明确表示要就袭击事件报复以色列。以色列方面连日来已采取多项措施，加强安全戒备。

分析人士认为，以色列与伊朗多年来以非直接对抗形式在中东地区展开博弈，此次以色列空袭伊朗使馆可能招致伊朗报复，但鉴于直接攻击以色列或将导致中东战事显著升级，不符合伊方利益，后者更可能选择相对间接的回应手段。

加强安全戒备

以色列政府5日召开安全内阁会议后宣布，以国防军已做好应对伊朗任何动作的准备。以军方4日宣布暂停以军所有作战部队的休假，3日宣布已抽调预备役军人加强防空力量。

以色列国防军发言人哈加里4日说，以军“必须保持警惕”，已在各边境地区做好防御和战术部署。据哈加里的说法，以色列有多层防御体系，还有飞机夜以继日侦察，以军已预备好应对各种情况。

以军方还证实，为应对“某些威胁”，以军3日干扰了以色列中部地区的全球定位系统信号。以色列通信部3日发表声明说，已要求在北部地区运营的各移动通信公司储备电池、发电机和发电能源，为以色列和黎巴嫩边境可能爆发全面冲突做好准备。

以色列媒体报道，以色列在全球各国的使馆目前高度戒备，一些大使被告知暂时不要参加公共活动。

以色列卫生部5日要求各大医院就可能出现的袭击做好应对准备。耶路撒冷一家大型医院4日组织了大规模演习，模拟应对因导弹或火箭袭击而造成的大批伤者。

此外，以色列社会也呈现出紧张气氛，多个城市出现抢购食物、发电机等物资的情况。以军发言人4日发表声明，呼吁民众保持冷静。

以方多重考量

以军方1日用导弹袭击了伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑，导致包括伊朗伊斯兰革命卫队两名高级指挥官在内至少13人死亡。

此前，以色列曾多次对其认定的伊朗目标发动打击，包括空袭叙利亚境内目标，但这是以军首次打击伊朗驻外使领馆。路透社评论说，这是以方去年12月以来针对在叙伊朗官员的一系列袭击中“最嚣张、最致命”一次，是以色列削弱伊朗在叙影响力行动的“重大升级”。

以色列特拉维夫－雅法学院教授阿萨夫·梅达尼认为，此次袭击是以色列向伊朗发出的威慑信号。总部设在比利时布鲁塞尔的国际危机研究组织伊朗项目主任阿里·瓦埃兹表示，这次袭击表明以伊双方冲突正进一步公开化。

去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，为表示对巴勒斯坦的支持，黎巴嫩真主党持续与以色列在黎以边境交火，也门胡塞武装频频袭击红海水域与以色列相关船只。在以色列看来，真主党、胡塞武装以及叙利亚、伊拉克境内一些武装组织都是伊朗的“代理人”。

耶路撒冷希伯来大学国际关系专家约纳坦·弗里曼对新华社记者说，以色列发起此次行动，是因为近期来自黎巴嫩、伊拉克和也门境内对以方的袭击有所增加，以方目标是使馆内的伊朗伊斯兰革命卫队成员。伊朗外交政策事务专家阿斯加尔·扎雷伊则认为，以色列袭击伊朗驻叙利亚大使馆的一个重要原因是，转移全球舆论对其在加沙地带“罪行”的关注度。

伊朗如何回应

伊朗最高领袖哈梅内伊2日明确表示，伊方将惩罚以色列的“犯罪行为”。分析人士指出，伊朗对内需要平复国内情绪，对外需要维护地区影响力，不能不作出回应。但伊朗方面同时清楚，以色列此次袭击行动的目的之一是拖伊朗“下水”，如果直接攻击以色列，或将正中以方下怀。

4月5日，在伊朗德黑兰，人们参加伊朗驻叙使馆遭袭事件中丧生的7名伊朗伊斯兰革命卫队成员的葬礼。新华社记者沙达提摄

以色列特拉维夫大学摩西·达扬中东和非洲研究中心专家哈雷尔·霍雷夫表示，伊朗清楚一旦与以色列开战，美国将介入，这将演变成一场代价巨大的大规模地区冲突，并不符合伊朗利益。埃及开罗大学政治学教授阿马妮·扎赫德表示，伊朗的军事能力也不足以承受一场与以色列及其传统盟友美国的直接冲突。

分析人士认为，伊朗的回应行动可能主要以外交施压和间接报复措施为主。伊朗中东问题专家萨德尔·侯赛尼表示，伊朗将通过外交手段，如在联合国安理会层面回应以色列的袭击，并保留“在适当时间和地点”对以色列“罪行”予以报复。

弗里曼认为，伊朗可能“对以发动网络攻击，或由真主党向以色列发起更多导弹或无人机袭击”。扎赫德表示，伊朗将进一步“动员”胡塞武装在红海海域加大对以色列及其盟友的攻击力度等。另有媒体分析指出，伊朗可能还会借助“代理人”打击美国在中东的军事存在，并通过加速推进其核计划来向美以施压等。

叙利亚政治分析人士艾哈迈德·阿什卡尔说，伊朗和以色列会否发生直接冲突取决于多个因素，包括两国的军力对比、战略考量以及国际社会施加的影响。双方直接冲突不符合任何一方的利益，但任何误判也都会增加直接冲突的可能性。（参与记者：程帅朋、冀泽、姚兵）

(责编：崔越、崔译戈)