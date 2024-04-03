新华社北京4月2日电 综合新华社驻外记者报道：以色列4月1日空袭伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑。据伊通社2日报道，袭击已造成13人死亡。事件发生后，多个国家及国际组织对以色列此举表示强烈谴责。

伊朗外交部2日发表声明说，伊朗外长阿卜杜拉希扬和伊斯兰合作组织秘书长塔哈1日晚进行了通话。阿卜杜拉希扬在通话中强调，以色列对伊朗外交设施的空袭违反了国际法和国际公约。阿卜杜拉希扬呼吁伊斯兰合作组织对以色列的罪行立即作出适当的反应。

塔哈对伊朗政府和人民表示声援，并对以色列空袭外交场所的行径表示强烈谴责。

阿卜杜拉希扬1日还与叙利亚外长梅克达德进行了通话。梅克达德在通话中对这起空袭事件予以“最强烈措辞”的谴责，并表示其严重违反国际规则，特别是1961年《维也纳外交关系公约》。

伊朗驻叙大使侯赛因·阿克巴里1日表示，“以色列将为其行为承担后果，我们将以同样的力度进行回应”。伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼发表声明说，伊朗保留对袭击采取反制措施的权利。

约旦外交部发言人苏菲安·古达1日表示，此次袭击严重违反了国际法，是对受《维也纳外交关系公约》保护的外交馆舍神圣性的侵犯。

伊拉克外交部1日发表声明说，以色列此次袭击公然违反国际法，是对叙利亚国家主权的侵犯。声明说，地区冲突范围不断扩大将给中东局势带来更大混乱、增加更多不稳定性。伊外交部呼吁国际社会立即行动，阻止以色列针对加沙及叙利亚的军事行动。

卡塔尔外交部1日晚发表声明，强烈谴责伊朗驻叙利亚使馆遭袭事件，称此举公然违反国际协议和外交准则。声明指出，卡塔尔坚决反对袭击外交使团，强调必须为外交使团人员提供保护。

巴基斯坦外交部2日发表声明说，这次袭击是对叙利亚主权不可接受的侵犯，破坏了叙稳定与安全，对此表示强烈谴责。声明说，以方此举严重恶化了本已动荡的地区局势，巴方呼吁联合国安理会制止以色列在该地区的冒险主义和袭击邻国、针对外国外交机构的非法行径。

沙特外交部2日发表声明，对袭击表示谴责，并表示沙特坚决反对任何针对外交机构的袭击，称这种行为违反了国际法和外交豁免原则。

黎巴嫩外交部2日发表声明，强调以色列此次袭击行动严重违反国际法，对地区和国际和平与安全构成威胁。

埃及外交部发言人2日在社交媒体发表声明说，埃及谴责以色列的袭击行动，并坚决反对以任何理由攻击外交机构。

阿拉伯国家联盟2日发表声明，谴责以色列的袭击行动，称这明显侵犯叙利亚主权且违反国际法。阿盟警告说，以色列的行动带来“扩大地区战争范围，并将该地区推向混乱状态”的危险。

此外，阿曼、阿联酋、俄罗斯等国也对袭击事件进行了谴责。

截至目前，以色列和美国尚未对袭击事件做出正面回应。但据以色列《新消息报》1日报道，以方已指示其驻世界各国的大使馆加强安全措施。（参与记者：沙达提、何奕萍、李军、汪强、谢昊、董修竹、白平、蒋超、胡冠）

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