人民网华盛顿3月28日电 （记者李志伟）联合国消息：中国常驻联合国代表张军大使即将离任回国。近日，张军大使分别向联合国秘书长古特雷斯、第78届联大主席弗朗西斯等联合国高级官员和各国常驻联合国代表辞行。

张军表示，代表中国出使联合国，对我而言是莫大的荣誉和沉甸甸的责任，也是一段十分难忘、十分光荣的经历。我始终牢记祖国人民的信任与重托，为履行使命作出不懈努力。当前，世界大变局加速演进，中国则处于大发展的时期，正阔步走在强国建设、民族复兴的大路上。在联合国工作的几年里，我日益感受到，世界正在看到一个不一样的中国。中国值得世界信赖，是可以依靠的和平力量、发展力量、进步力量。我对中国的发展强大和在国际上发挥的重要作用感到骄傲和自豪。

张军表示，国际形势变乱交织，世界比以往任何时候都更需要正确的方向指引，都更需要对公平正义的坚守，都更需要推动前进的动力，都更需要团结、信任、合作，都更需要一个更加强有力的联合国。中国坚定践行真正的多边主义，坚定支持联合国在维护和平、促进发展等方面发挥重要作用。习近平主席提出推动构建人类命运共同体和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为解决当今世界面临的共同难题提供了中国理念和中国方案，指明了方向和路径，得到越来越多国家和联合国机构的支持与认同。中方将继续以此为引领，深化同联合国和世界各国的合作，坚守公平正义，维护共同安全，促进共同发展，为应对全球性挑战贡献中国力量。

联合国秘书长古特雷斯、联大主席弗朗西斯等联合国官员热烈祝贺张大使圆满完成出使联合国的光荣使命。古特雷斯表示，我始终相信，中国的发展壮大对世界有利。我对习近平主席提出的构建人类命运共同体理念和三大全球倡议熟记于心，这些理念倡议体现了中国对多边主义的承诺和对联合国的支持。中国致力于推动世界各国合作共赢，既维护自身利益，又充分彰显务实自信的大国风范，在主要大国中独树一帜。过去几年，我亲眼见证了中国在联合国作用的不断加强和联合国同中国合作的深入发展。联合国愿继续同中方不断深化各领域合作。

联大主席弗朗西斯表示，中国已经成为全球发展的引领者，走出了一条以人民为中心、更符合发展中国家实际的新发展道路。中国一贯以实际行动践行多边主义，推动国际社会团结合作，成为联合国事业强有力的支柱。联合国需要更多像中国这样坚定可靠的伙伴来维护世界和平稳定、推动可持续发展。我将继续同中方加强合作，共同为全人类谋福祉。

俄罗斯、美国、英国、法国、巴基斯坦、巴西、南非、沙特、埃及、印尼、新加坡、意大利等多国常驻代表同张大使话别，赞赏中国始终坚持原则，致力于维护多边主义、推动各国团结合作，高度评价中方发挥的重要作用，期待继续在联合国平台同中方开展合作。

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