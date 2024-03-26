世界多极化是历史发展的大势，也是历史进步的方向。世界多极化应当是平等的，关键是要坚持大小国家一律平等；世界多极化应当是有序的，要确保多极化进程总体稳定和具有建设性

放眼当今世界，多极化已成为基本趋势。然而，对于世界大变局之下多极化进程如何发展，各国如何参与和推动，国际社会尚未形成共识。中国倡导平等有序的世界多极化，契合大多数国家和各国民众的普遍诉求，为国际社会从变乱交织走向长治久安指明了方向，为推动构建更加公正合理的全球治理体系、推动构建人类命运共同体提供了重要路径。

（一）

在国际关系中，“极”通常是指具有关键影响力的政治经济力量。二战结束以来，世界曾长期陷于两极对立格局，但多极化趋势早已萌芽，经历了一个漫长而复杂的历史进程。

早在上世纪五六十年代，广大发展中国家就开始寻求独立自主，不结盟运动、七十七国集团等应运而生，倡导建立国际政治经济新秩序。上世纪90年代初，随着冷战结束，两极格局彻底瓦解，世界加快走向多极化。30多年来，各国各地区都希望通过自身发展，在国际格局中拥有一席之地，在国际事务中独立自主发挥更大作用。目前，国际社会多数成员都主张世界应多极化，都不赞同单边主义和强权政治，都认为不能重走阵营对抗、零和博弈的老路。

国际力量对比深刻调整，为世界多极化进程提供动力。冷战结束以来，一批发展中国家抓住历史机遇，实现快速发展，综合国力和国际影响力显著提升。统计数据显示，2008年新兴市场经济体和发展中经济体国内生产总值占全球51.3%，实现了对发达经济体所占份额的超越；2022年新兴市场经济体和发展中经济体所占份额进一步提升至58.3%，比发达经济体所占份额高出16.6个百分点。除了大力推进本国发展，过去几十年来，广大发展中国家还持续加强团结合作，东盟、非盟、上海合作组织、金砖国家、拉共体等合作机制不断发展，进一步增强了发展中国家对地区和全球事务的影响力。随着国际力量对比发生深刻变化，发达国家长期在国际事务中占据主导地位的格局发生历史性变化，世界多极化进程呈现出不可逆转的势头。

近年来，世界百年未有之大变局加速演进，“全球南方”声势壮大。全球南方国家不断提升在国际事务中的话语权和影响力，成为推动世界多极化沿着正确方向前进的强劲力量。在慕尼黑安全会议上，呼吁坚持多边主义、加强集体行动；在南方首脑会议上，要求改变不公正的国际秩序，摆脱几个世纪以来被西方推入的“绝对不利境地”；在不结盟运动第十九次峰会上，强调要全面尊重国际法和国际共识原则……全球南方国家正以更加积极主动的作为捍卫自身正当权益、推动全球治理变革。面对近年来个别大国企图挑起阵营对抗、制造分裂，全球南方国家坚持战略自主，明确反对选边站队，普遍支持推动世界多极化。美国昆西治国方略研究所全球南方研究部负责人萨兰杰·希多尔认为，随着冷战结束后出现的单极世界逐渐减弱，全球南方国家再度活跃起来，毫不犹豫地强调国家利益并加大对强权政治的谴责，非常渴望战略自主以及在国际体系中享有更大的发言权。

世界多极化是历史发展的大势，也是历史进步的方向。相较于单极世界、两极世界，多极化世界更能反映国际社会对公道正义和合作共赢的共同追求，更契合维护世界和平发展的现实需要，更有助于全球治理体系的改革完善。国际社会应共同参与和推动世界多极化进程，推动历史车轮向着光明的前途前进。

（二）

世界多极化应当是平等的，关键是要坚持大小国家一律平等。

370多年前，《威斯特伐利亚和约》确立平等和主权原则。随后的历史中，主权平等发展成为国与国规范彼此关系最重要的准则。习近平主席强调，主权平等，真谛在于国家不分大小、强弱、贫富，主权和尊严必须得到尊重，内政不容干涉，都有权自主选择社会制度和发展道路。历史和现实共同表明，国际关系实践一旦偏离了主权平等原则，就会带来不公和动荡。世界多极化必须坚持主权平等原则，确保各国权利平等、机会平等、规则平等。

长期以来，多极化的“极”被认为是少数几个大国，这种叙事在国际上颇有市场，但并不符合国际社会多数成员对多极化世界的期待。国际社会多数成员主张世界多极化，是希望每个国家或国家集团都能在全球多极体系中找到自己的位置，让更多力量共同在国际事务中发挥积极作用，而不是在不同国家间分等级、排座次，更不是要搞所谓“大国共治”。

推动平等的世界多极化，必须坚决反对霸权主义和强权政治，反对少数国家垄断国际事务，切实推进国际关系民主化。世界各国都是国际社会的平等一员，任何国家都没有包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展优势的权利，更不能在世界上我行我素，搞霸权、霸道、霸凌。个别大国为了维护一己私利，长期热衷于干涉他国内部事务，将自身意识形态强加于人，为遏制打压他国发展实施种种胁迫行径。这些做法严重背离主权平等原则，是推动平等的世界多极化的严重障碍。

推动平等的世界多极化，必须坚持解决国际上的事情应当由各国一起商量，世界的前途命运应当由各国共同掌握。各国主权平等不能是一句空洞的口号，而应落实到处理国际事务、完善全球治理的实践中。不能再允许个别或少数大国垄断国际事务，不能再允许以实力地位把国家分成三六九等，不能再允许谁的拳头大谁就说了算，更不能允许有的国家必须在餐桌上、有的国家只能在菜单里。要确保国家不分大小、强弱，都能在多极化进程中平等参与，享受权利，发挥作用。

美国前国务卿基辛格博士在《世界秩序》一书中写道：“归根结底，所有国家最终必须要参与到世界秩序的构建过程当中。”只有携手推动平等的世界多极化，确保各国共同参与、共同受益，才能推动多极化进程行稳致远。

（三）

世界多极化应当是有序的，要确保多极化进程总体稳定和具有建设性。

美国外交学会有位研究人员对世界多极化前景做出了这样一番描绘：“一个更危险的多极世界在加速出现，这个世界将按照传统的强权政治规则行事。后冷战时代基本没有过大国间的竞争，美国无可争议的霸主地位暂时搁置了地缘政治竞争……”这种将多极化与“无序”画上等号的论调时有出现，与个别大国明里暗里散布所谓“霸权稳定论”、为自身主导国际事务编织合理性外衣密切相关。事实上，所谓“霸权治下的稳定”既不符合客观事实，完全漠视了霸权国家给许多国家和地区带去的战乱动荡，也不符合国际社会对公道正义的追求。

多极化进程应当成为各国团结而不是分裂、对话而不是对抗、合作而不是冲突、共赢而不是多输的历史进程。当前，国际社会对“合作赤字”“秩序赤字”的担忧明显上升。《2024年慕尼黑安全报告》以“双输？”为主题，指出各国如“将相对收益放在首位”，恐破坏全球伙伴关系。在这个各国利益交融、命运与共的时代，以共赢合作促进共同发展进步、以对话沟通解决矛盾分歧是各国的唯一正确选择。多极化进程必须顺应国际社会对团结对话、合作共赢的共同追求，反对一切导致分裂对抗、冲突多输的做法，确保每个国家都能从多极化进程中收获更有利于自身发展的国际环境。

推动有序的世界多极化，必须恪守联合国宪章宗旨和原则，坚持普遍公认的国际关系基本准则。联合国宪章宗旨和原则是处理国际关系的根本遵循，也是国际秩序稳定的重要基石，在推进世界多极化的进程中必须毫不动摇加以维护。国际上乱象迭出，世界和平发展、国际公平正义面临的挑战不断加剧，不是因为联合国宪章宗旨和原则过时了，而是由于这些宗旨和原则未能得到有效履行。联合国秘书长古特雷斯指出，如果各国履行《联合国宪章》规定的义务，地球上的每个人都将生活在和平与尊严中，问题在于这些承诺常常被无视。唯有各国都切实遵守联合国宪章宗旨和原则，才能防止多极化进程像一些人所描绘的那样，成为一个“规则真空”的“丛林世界”。

推动有序的世界多极化，必须共同践行真正的多边主义，推动共商共建共享的全球治理。现行国际体系与秩序的核心理念是多边主义。多边主义践行得好，人类福祉就得以维护和发展。多边主义遭受冲击，世界就会乱象丛生。多极化不是阵营化，更不是碎片化、无序化，各国都要在以联合国为核心的国际体系内行事，都要在全球治理的进程中合作。近年来，个别国家大搞“本国优先”，热衷于以多边主义之名搞“小圈子”，在世界上制造分裂与对抗。面对单边主义带来的风险挑战，国际社会渴望加强多边主义。各国应坚持真正的多边主义，秉持共商共建共享理念，建设更加公正合理的全球治理体系，让多极化进程成为国际社会合力应对时代挑战、实现共同发展繁荣的历史进程。

习近平主席指出，当今世界并不太平，中国一如既往，以人类前途为怀、以人民福祉为念，努力为人类和平和发展事业贡献中国智慧、中国方案，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体，携手建设更加美好的世界。

锚定历史发展方向，直面各类时代挑战，中国将加强与各方团结协调合作，携手谱写世界文明进步新篇章，为维护世界和平与促进人类进步作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年03月26日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)