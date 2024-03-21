人民网内罗毕3月20日电 （记者黄炜鑫）中国企业投资建设的福凯医疗（肯尼亚）工厂20日上午在肯尼亚塔图工业园正式投产。

仪式现场。人民网记者 黄炜鑫摄

福凯医疗（肯尼亚）工厂已建成生产车间面积约为1.3万平方米，主要生产医用一次性手术衣及部分伤口护理产品，今年将为当地创造1000多个就业岗位。

中国驻肯尼亚大使馆公参张益俊在开业仪式上致辞表示，卫生健康合作是中肯友好合作的重要组成部分，作为肯尼亚的好朋友、好伙伴，中国一直全力支持肯尼亚公共医疗卫生事业发展。该工厂正式投产，是中肯卫生健康合作的又一重要成果。

嘉宾参观生产车间。人民网记者 黄炜鑫摄

塔图工业园主席斯蒂芬·詹宁斯表示，中国是肯尼亚最大的投资来源国之一，包括福凯医疗（肯尼亚）工厂在内的中国企业投建项目是肯中友谊的象征。

振德医疗董事长鲁建国说，该工厂将为东非提供高质量的医疗产品，助力当地卫生事业发展，推动肯尼亚工业化进程。

据悉，该工厂是中国医疗器械行业在肯尼亚建立的第一家工厂。随着一期项目的顺利建成投产，振德医疗将筹建后续项目，为当地继续创造5000个左右就业岗位。

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