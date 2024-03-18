崔译戈

2023年3月15日，习近平总书记在中国共产党与世界政党高层对话会上发表主旨讲话，首次提出全球文明倡议。这是中国面对变乱交织的国际局势，为推动文明交流互鉴、促进人类文明进步所提供的中国方案，也是继全球发展倡议、全球安全倡议后，新时代中国为国际社会提供的又一重要公共产品。

点亮世界各国团结协作的灯塔

当今世界，多重挑战和危机交织叠加，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字仍然突出，国际局势不确定性、不稳定性正在上升，人类社会现代化进程又一次来到历史的十字路口。

面对世界之变、时代之变、历史之变，全球文明倡议提出共同倡导尊重世界文明多样性、共同倡导弘扬全人类共同价值、共同倡导重视文明传承和创新、共同倡导加强国际人文交流合作。

美国中美研究中心高级研究员苏拉布·古普塔在接受人民网记者采访时表示，全球文明倡议的提出恰逢其时。古普塔说，当前国际局势充满动荡冲突，人类社会亟需共同发出和平与合作的时代信号。全球文明倡议超越了文明优越论，有利于维护以联合国为核心的国际体系和多边主义，是世界呼唤共同团结的灯塔。

文明只有姹紫嫣红之别，但绝无高低优劣之分。塞拉利昂马可尼大学非中研究院院长阿尔法·穆罕默德·贾洛高度评价全球文明倡议。他对人民网记者表示，当下一些国家以强权霸凌他国，将自己的价值观和模式强加于人，在世界范围内造成不公；而全球文明倡议强调不同文明应和平共处、和谐共生，为世界各国携手建设文明社会贡献了智慧和力量。

为人类文明进步提供不竭动力

全球文明倡议植根于源远流长的中华文明传承，倡导坚持文明平等、互鉴、对话、包容，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越，彰显中华文明“和合共生”“天下大同”的价值理念，推动世界合力应对全球性挑战。

回望历史，中国为人类社会进步作出了巨大贡献，中华文明具有源远流长的历史连续性。亲仁善邻、协和万邦是中华文明一贯的处世之道，惠民利民、安民富民是中华文明鲜明的价值导向，革故鼎新、与时俱进是中华文明永恒的精神气质，道法自然、天人合一是中华文明内在的生存理念。

中华文明兼容并蓄、开放包容，树立了与其他文明交往的典范。新时代的中国顺应和平与发展时代潮流，致力于推动文明交流互鉴、促进人类进步。希腊前总统帕夫洛普洛斯表示，无论是中国的历史文化传统，还是当今中国日益开放、进步、发展的事实，中国都有力地回击了“文明冲突论”和“国强必霸论”。

古普塔认为，全球文明倡议为各方开展文明对话提供了宝贵机会，共同思考如何维护和平发展、建设互利共赢的国际秩序。他说，全球文明倡议是来自中国这一古老文明国家的智慧，推动各国为实现和平、公平和正义凝聚共识，为人类文明发展汇聚力量。

共同打造人类社会现代化新图景

各国前途命运紧密相连，不同文明包容共存、交流互鉴，在推动人类社会现代化进程、繁荣世界文明中具有不可替代的作用。

全球文明倡议亮明了在时代潮流中促进不同文明发展的中方立场，宣告我们愿同国际社会一道，努力开创世界各国人文交流、文化交融、民心相通新局面，让世界文明百花园姹紫嫣红、生机盎然。

全球文明倡议发出了在包容互鉴中促进人类文明进步的中国主张，呼吁积极推动各国优秀文明成果在现代化进程中实现创造性转化、创新性发展，从文明合作维度为全球发展和安全合作提供了新的动力和保障。

中国式现代化作为人类文明新形态，与全球其他文明相互借鉴，必将极大丰富世界文明百花园。习近平总书记指出，中国式现代化蕴含的独特世界观、价值观、历史观、文明观、民主观、生态观等及其伟大实践，是对世界现代化理论和实践的重大创新。中国式现代化为广大发展中国家独立自主迈向现代化树立了典范，为其提供了全新选择。

未来，中国必将以更加开放的姿态拥抱世界，以更有活力的文明成就贡献世界，与各国共同谱写美美与共的文明合作新篇章。

(责编：崔译戈、常红)