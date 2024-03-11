人民网记者 崔越

习近平总书记在党的二十大报告中指出：全过程人民民主是社会主义民主政治的本质属性，是最广泛、最真实、最管用的民主。 民主是全人类的共同价值，是中国共产党和中国人民始终不渝坚持的重要理念。民主是历史的、具体的、发展的，世界上没有定于一尊的民主形式，不存在适用于一切国家的民主模式。在世界文明的百花园里，中国民主之花绚丽绽放，拓展了人类政治文明的新视野。人民网国际频道推出“从中国两会看全过程人民民主”系列观察，展示广泛、真实、管用的中国民主实践，阐述天下为公、兼容并蓄、求同存异的中国民主智慧。

一年一度的中国两会如约而至。民之所盼，政之所向。代表委员怀揣着群众真实的声音，在这个凝心聚力的平台，为人民代言，推动解决大家普遍关切的问题。

“让乡亲们老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安……”全国人大代表陈国厂将关于农村留守老人的问题带到会上；“想让看不见的盲人群体被更多人看见……”新中国成立以来首位盲人全国人大代表王永澄关注残疾人事业全面发展；“推动以人为本，让新农人支撑农业高质量发展试验区的建设……”全国人大代表魏巧希望年轻人在农业产业化平台中实现人生价值。

民为邦本，本固邦宁。在中国，民主不是装饰品，不是用来做摆设的，而是要用来解决人民需要解决的问题的。全过程人民民主不断把人民对美好生活的向往变成现实，广泛、真实、管用。世界通过中国两会这一窗口，真真切切地看到了中国民主坚持人民至上的生动实践。巴基斯坦新闻网站“今日巴基斯坦”刊文指出，中国两会生动彰显了其高水准的治理能力。中国的全过程人民民主是世界上最广泛的民主，代表了现代人类文明的全部准则和先进民主的特征，值得称赞。

在中国，民主不仅是“扩音器”，更是“指挥棒”。每个群体的声音都能被听见。基层立法联系点的设立，让普通人也能参与到与自己生活息息相关的立法工作中。华东政法大学附属中学2020年在校高三学生李骏豪的一条关于删除缴纳和没收保证金的建议已被列入未成年人保护法。“真的没有想过这么快就能够在全国性的法律上看到自己的一些成果。”残疾人吴腾信希望能优化农村无障碍设施方便残疾人出行的建议被纳入进《无障碍环境建设法》。他说：“作为一名普通人，我提出的建议被采纳，很高兴。”

在中国，民意不仅被珍视，而且有回响。每个人的意见都重要。在北京市东城区前门草厂四条44号院的“小院议事厅”里，一块“居民的事居民议，居民的事居民定”的牌匾十分醒目。从院子里的晾衣空间如何设置，到“煤改电”、设立坡道、搭建车棚等，关系到街坊邻里的大事小情都在这里充分沟通、交换意见、消除分歧、集思广益、凝聚共识。“小院议事厅”的牵头人李彩仙表示，听取居民的不同意见，才能让大家拥有主人翁意识。

中南财经政法大学希腊籍教师罗丹思认为，中国的民主制度可以达到这样一种效果：多种多样的声音——不管发出声音的个体属于哪个家庭背景、民族、性别、地域或者是社会经济地位——都会被适当地听取。这是一种对社会所有公民的平等的承诺，令他们都有平等的机会来提出自己的观点和建议，而这些观点和建议随后可能会影响法律的制定。

一个国家民主不民主，是不是好民主，本国人民说了算。中国全过程人民民主开辟了中国之治的新境界，拓展了人类政治文明新视野。中国民主的触角深入至最基层，用心传递千家万户的声音，用诚意满足广大人民的诉求，用一个个生动实践诠释了什么是真正的人民至上。

(责编：王禹蘅、常红)