崔译戈

应国家主席习近平邀请，塞拉利昂总统比奥于2月27日至3月2日对中国进行国事访问。接受人民网专访的中塞学者表示，此访推动中塞关系再上新台阶，在两国元首的战略引领下，中国同塞拉利昂友好合作关系不断取得新进展，成为中非团结合作的典范。

元首外交引领深化务实合作

2月28日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的塞拉利昂总统比奥举行会谈。

比奥总统是今年首位对华进行国事访问的非洲国家元首。

浙江师范大学非洲研究院非洲经济研究所所长刘青海表示，两国元首的密切接触交往对中塞关系发展发挥了掌舵领航的重要作用。近年来，双方政治互信持续增强，务实合作成果丰硕，在国际事务中密切配合。双方合作以基础设施建设为亮点，辐射到民生、医疗、教育、农业、矿业等领域，是中非关系和南南合作的典范。

会谈后，两国元首共同见证签署共建“一带一路”、农业、经济发展、落实全球发展倡议等领域多项双边合作文件。双方还发表了《中华人民共和国和塞拉利昂共和国关于深化全面战略合作伙伴关系的联合声明》。

塞拉利昂马可尼大学非中研究院院长阿尔法·穆罕默德·贾洛认为，比奥总统此访为双方经贸合作创造了新机遇，将有力促进塞拉利昂的经济发展。

中国经验助力增进民生福祉

中塞友谊源远流长。两国建交以来，中国为塞拉利昂援建了中塞友谊公路、塞拉利昂国家体育场、中塞友谊大厦等标志性项目。

贾洛表示，塞中一直相互支持，塞中合作有力推动了塞拉利昂在高等教育、基础设施和卫生服务等领域的发展。他特别强调，双方在抗击埃博拉疫情、新冠疫情时开展紧密合作，取得巨大成功。

患难见真情。2014年埃博拉疫情暴发后，中国率先行动，紧急驰援，先后向包括塞拉利昂在内的疫区国家提供了四轮援助，并派出大批抗疫医护专家。2020年新冠疫情暴发后，中国又先后向塞拉利昂提供多批抗疫物资捐助，中国援塞医疗卫生队伍也积极参与塞拉利昂疫情防控，双方共克时艰，赢得塞拉利昂各界广泛赞誉。

会谈中，比奥总统表示，中国经验为发展中国家加快发展提供了深刻启示。习近平主席提出的“一带一路”倡议对促进全人类共同利益产生广泛积极影响。

刘青海表示，中塞经贸合作切实增进了双方民生福祉，中国已连续多年成为塞拉利昂最大贸易伙伴。她举例说，为助力塞拉利昂农业发展，中国不仅援助机械设备用于加强当地水稻生产，还帮助塞拉利昂建设了稻谷种植技术推广站，培训农业领域专业人才。

中非合作论坛促进中非共同发展繁荣

会谈中，习近平主席指出，中方愿同包括塞拉利昂在内的非洲朋友一道，办好今年的中非合作论坛会议，将中塞、中非友好发扬光大。

中塞联合声明中提到，双方高度评价中非合作论坛对推进中非全面战略合作伙伴关系的重要作用，同意就中非合作论坛事务加强磋商和协调，共同落实好《达喀尔行动计划（2022－2024）》框架内各领域务实合作。双方期待中非合作论坛新一届会议为中非关系接续发展提供强大动力。

刘青海认为，自2000年中非合作论坛成立以来，中国与塞拉利昂等非洲国家一道，在论坛框架下落实“八大行动”“九项工程”及相关配套措施等合作项目，为建设中非全面战略合作伙伴关系、深化中非高质量共建“一带一路”合作、构建高水平中非命运共同体发挥了重要作用。

贾洛说，当前全球治理面临多重挑战，他期待非中双方在中非合作论坛框架下继续加强沟通协调，推动务实合作，反对霸权主义和强权政治，共同发出南南合作强音。

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