2月28日，在西班牙巴塞罗那举行的2024年世界移动通信大会上，一名参观者经过中国移动展台。新华社记者 高静 摄

2024年世界移动通信大会正在西班牙巴塞罗那举行。大会期间，在5G技术基础上演进而来的5G-A技术备受关注，一些业界人士认为今年是5G-A商用元年。