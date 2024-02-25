活动现场。人民网 郭锦标摄

人民网格洛斯特2月24电 （余颖）深情的苏格兰歌曲《友谊地久天长》一遍遍回荡起来，人们纷纷起立手挽着手合唱，许多的人在鼓掌、欢呼、泪目……2月24日中国驻英国使馆在英国格洛斯特郡为“里斯本丸”号船幸存者家属及相关人士举行新春招待会，追忆中国舟山东极渔民营救“里斯本丸”号船英军战俘的感人故事，共庆中国元宵佳节。

来自中国浙江舟山曾参与“里斯本丸”号船营救行动渔民后代们第一次万里迢迢来到英国，与来自英国全国各地出席招待会的英方嘉宾相会，中英两国人民的此次双向奔赴，再次传递出跨越岁月的深厚情谊。

舟山渔民画 中英友谊永不褪色的见证

当天的现场，两百余名中英来宾汇聚一堂，空气中涌动着热烈的气息。看着舟山渔民画上的自己一家人，时光仿佛交汇在这一刻， “里斯本丸”号船幸存者丹尼斯·莫利之女丹妮丝·维尼热泪盈眶。 “这件礼物完全出乎我意料，太感动了。 ”

赠送给维尼这份画作的是“里斯本丸”营救事件中舟山东极渔民吴其麟的孙女吴小飞，她也是东极渔民画的优秀作者 。她深情地对维尼说，画里有我们舟山的朝霞、大海，代表我们对您最深的祝福，我们的情谊是不以山海为远的。此前，她还创作了《东极大营救》的3米长卷，用画作延续中英人民的情谊。

丹妮丝·维尼再次对她表示，见到你们，我心里非常激动，我更期待完成父亲的心愿，推动尽快在舟山建成“里斯本丸”营救纪念碑，铭记你的祖辈和那些英勇营救英军战俘的舟山渔民。

赠送舟山渔民画。人民网 郭锦标摄

带着推动中英民间友谊的愿望，舟山东极渔民后代们第一次来到英国，向英方嘉宾介绍舟山的变化和传统中国文化。大家彼此间热烈的交流，引发了一幕幕感人至深的瞬间。

舟山东极渔民后代的代表吴布伟在活动中讲述其祖父参与营救3名英军战俘的经历，现场展示了当年其祖父和英军官兵的珍贵合影，“我的祖父在世时，他总会念叨那场惊心动魄的大营救。我的后辈也很喜欢听我讲这些故事。我们的东极濒临外海，我们相信在海上我们都是一家人。无论是什么人在海上遇险，我们都会出手相救。”他表示，希望我们东极渔民后代和英方官兵后人继续做中英友好合作的推动者、维护者，传承好特殊的友谊，“我欢迎英国的朋友多到舟山走走看看，我们会把你们当亲人一样热情接待。”

中国驻英国大使郑泽光致辞。人民网 郭锦标摄

中国驻英国大使郑泽光在致辞中表示，历史虽然远去，但历史不能忘却。我们必须永远铭记两国友谊，珍惜今天来之不易的和平，共同创造更美好的明天。期待“里斯本丸”号船幸存者家属及各界人士为促进中英友好作出贡献，将“里斯本丸”营救事件的感人故事不断发扬光大，让中英两国人民的友谊世代相传。

年轻人加入 感人故事不断发扬光大

长期致力于收集整理“里斯本丸”号营救事件资料的英国退役少校费恩祺谈到这份情谊时动情地说：很高兴看到“里斯本丸”号船营救事件越来越广为人知，我们要让更多的人知道这个故事，鼓励大家传承好这份记忆和情谊，促进英中民间友好。

英国退役少校费恩祺致辞。人民网 郭锦标摄

近年来，纪念“里斯本丸”号船营救事件的相关活动不断举办，这份情谊被越来越多的人了解。当天从英国全国各地来格洛斯特郡来出席新春招待会的英方嘉宾，不少人是带着家里第三、四代亲属参加活动，汩汩善意和深情厚谊为中英民间友好合作注入源源不断的动力。

“看了很多资料后，我也非常期待能有机会去浙江舟山! ” 格洛斯特市长凯西·威廉姆斯感慨说，几个月前在收到活动通知时对“里斯本丸”号这一历史事件并不知晓，自己为此做了大量信息检索工作，在这个充满纷争的时代，舟山渔民当年的义举让人格外温暖，英国人民尤其是年轻的一代应记住这段历史。她表示，正在向政府提议所有当年的英军战俘家属都应有资格在每年十一月份的国丧纪念日向伦敦市中心和平纪念碑献花。

“我第一次有了想去中国的冲动，我很想深入地了解中国文化特别是中国的古建筑。” 15岁的盖奇·加赛德和妈妈一起从曼彻斯特来参加活动，现场的交流让他十分激动。“我听不懂中文，但是当我们用中英两种语言共唱友谊地久天长，我明白这种友谊是超越国界的。”

活动现场。人民网 郭锦标摄

来自中国传媒大学的爱丁堡大学交换生刘涛是浙江舟山人，当天她主持了活动的表演部分，把非常有浙江风情、舟山特色的歌曲《摇橹谣》、越剧《梁祝十八相送》、民俗舞蹈《打莲湘》等节目介绍给英国来宾： “’里斯本丸’号船营救行动在我们舟山口口相传，今天当我在现场与这么多英国来宾面对面的交流，还是有很深的触动，这种友谊需要一代一代传承下去，造福两国人民。”

浙江舟山东极镇镇长刘涛也被深深打动，“看到今天在场的有不少英国青年和儿童，让我感慨颇深，82年来，围绕“里斯本丸”营救事件建立的中英友谊一直在延续，我们要让这份友谊永不褪色。”

活动现场。人民网 郭锦标摄

活动现场。人民网 郭锦标摄

活动现场。人民网 郭锦标摄

活动现场。人民网 郭锦标摄

(责编：苏缨翔、刘慧)