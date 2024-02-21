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法国总统马克龙会见王毅

2024年02月21日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎2月20日电 当地时间2月20日，法国总统马克龙在巴黎会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

　　王毅首先转达习近平主席的亲切问候，表示两国元首建立了牢固互信和真挚友谊，引领双边战略合作发展方向，也对世界产生重要积极影响。今年是中法建交60周年，具有承前启后、继往开来的重要意义。双方应以此为契机，总结两国走过的不平凡历程，弘扬有益经验和成功做法，共同规划中法关系的下一个60年。我们愿同法方一道，秉持初心，保持定力，深化合作，开辟未来。

　　王毅表示，中法务实合作为两国人民带来重要福祉。中国坚持高质量发展，推进高水平开放，将继续向包括法国在内的世界各国开放市场，希望法方也为中国在法企业营造公平公正的营商环境，提供积极正面和稳定长久的预期。

　　马克龙请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，祝福中国人民龙年一切顺利。马克龙愉快忆及去年对中国的成功访问，表示期待同中方共同筹备好今年的高层往来，希双方以法中战略对话为契机，落实我同习近平主席达成的重要共识，进一步建设持久紧密的法中关系。法方一贯奉行一个中国政策，这一立场明确清晰。面对全球挑战，法国坚持战略自主，愿同中方加强战略协作，共同维护和平稳定。

　　王毅表示，当前国际局势乱象频生，热点问题复杂难解，世界经济复苏缓慢，各种挑战纷至沓来。中法同为独立自主大国、联合国安理会常任理事国和多极世界中的重要力量，应加强战略协调，深化战略合作，为促进全球和平稳定作出中法贡献。中方赞赏法方坚持独立自主，希望法方继续为中欧关系健康稳定发展发挥建设性作用，增进相互信任，促进利益融合，共同做当今世界的稳定性力量。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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