新华社德国慕尼黑2月16日电（记者李超 贺飞）当地时间2月16日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间应约会见美国国务卿布林肯。会晤是坦诚、实质和建设性的。

王毅说，去年底，习近平主席同拜登总统成功会晤，就事关中美关系战略性、全局性、方向性问题深入交换意见，达成重要共识。当前双方最重要的任务就是按照两国元首的战略引领，让“旧金山愿景”成为现实，推动中美关系沿着健康稳定可持续轨道发展。为此，双方要坚持遵循相互尊重、和平共处、合作共赢原则，积极探索两个大国正确相处之道。美方应客观理性看待中国发展，奉行积极务实的对华政策，将拜登总统的承诺落到实处，体现在具体行动中。

王毅强调，世界上只有一个中国，台湾是中国领土的一部分，这才是台湾问题的真正现状。试图改变这一现状的是“台独”分裂活动和外部势力的纵容支持。美方如真想台海稳定，就应恪守一个中国原则和中美三个联合公报，将不支持“台独”的表态落到实处。

王毅强调，把“去风险”搞成“去中国”，建“小院高墙”，搞“对华脱钩”，终将反噬美自身。王毅要求美方解除对中国企业和个人的非法单边制裁，不得损害中国的正当发展权益。

双方就开展人文交流，便利人员往来交换了意见。王毅敦促美方停止无端滋扰盘查中国公民，多做有利于增进两国人民相互了解的事情，并送美方一句古话：“勿以恶小而为之，勿以善小而不为。”

双方探讨了下阶段两国各层级交往，同意保持各领域对话沟通，进一步落实“旧金山愿景”。积极评价中美禁毒合作工作组工作，期待近日两国执法部门高层会晤取得积极成果。继续推进外交政策、亚太事务、海洋事务、人工智能对话磋商，保持两军沟通。

双方还就乌克兰危机、巴以冲突、朝鲜半岛等地区热点问题交换了看法，同意双方半岛事务特使保持接触。

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