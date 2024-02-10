2月7日，幼儿园的孩子们在印度尼西亚巴厘岛金巴兰观看舞狮表演。

甲辰龙年即将到来之际，世界各地举行丰富多彩的中国农历新年庆祝活动，为中外民众送上新春祝福，共享欢乐祥和的中华文化盛宴。

新华社发（迪基摄）

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