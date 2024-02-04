美国当地民众体验中国春节文化

人民网华盛顿2月3日电 （记者李志伟）当地时间2月1日晚，中国驻美国大使馆与当地机构“使馆体验协会”联合举办春节主题文化体验开放日活动，邀请当地近300名美各界人士观看文艺表演，品尝特色美食，体验春节文化。

在当天的活动上，美国当地民众在书法、年画、剪纸、泥人、汉服等展台体验中国民俗文化。他们用毛笔学写自己的汉字名字和“福”字，拓印年画，剪窗花，捏泥人。很多美国民众还穿上汉服拍照留念。

在演出环节，华盛顿中国民族乐团用中国传统乐器演奏中美两国音乐。来自马里兰舞蹈学校的艺术家展示了京剧舞蹈魅力。华盛顿唐人街舞狮队进行舞狮表演并与观众们互动。

当地民众米拉表示，这是自己第一次参加春节体验活动，她乐在其中，并喜欢上了中国文化，她期待未来能够更多地了解中国文化与人民。当地民众汤米·普雷斯顿表示，自己最近去了中国多座城市，被中国人民的友好与热情所感动，“毫无疑问，美中人民间交流是如此的重要，我们需要去到彼此国家，接触当地民众，亲眼看看对方国家，相互学习与尊重。”

中国驻美国大使馆公使井泉说，不久前，春节被正式列入联合国假日，“中国年”升级成了“世界年”。来自不同地区和文化的朋友们在驻美使馆共度春节，这再次证明，文化可以超越国界，让“世界同欢庆，环球共此时”。

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