人民网斯德哥尔摩2月3日电 （记者殷淼）爆竹声声辞旧岁，欢歌阵阵迎新春。2月3日，第二届全瑞典学联“春节家宴”联欢晚会在斯德哥尔摩马佳辛会展中心举行。中国驻瑞典大使崔爱民夫妇、中国驻瑞典大使馆教育参赞黄立琼与来自瑞典皇家理工学院、卡罗林斯卡医学院等多所瑞典高校的中国学生学者约300人欢聚一堂，共迎甲辰龙年新春佳节。

中国驻瑞典大使崔爱民出席并致辞。人民网记者 殷淼摄

崔爱民在致辞时向所有在瑞典留学的中国学生学者致以新春祝福。称赞广大旅瑞学子是新时代中国青年的杰出代表，用拼搏和汗水赢得了瑞典学界的广泛赞誉，以真诚和奉献推动了中瑞教育科研务实合作，衷心地感谢大家为祖国发展和中瑞友好做出的贡献，并向大家致以崇高的敬意。

旅瑞留学生代表演出前合影。人民网记者 殷淼摄

崔爱民强调，使领馆将一如既往践行“外交为民”宗旨，做在瑞留学人员排忧解难的知心人、平安留学的守护人和回国就业创业的引路人，使领馆永远是广大留学生的坚强后盾和温暖港湾。

全瑞典中国学生学者联谊会主席田益源发言。人民网记者 殷淼摄

全瑞典中国学生学者联谊会主席田益源在发言时表示，对中国驻瑞典大使馆、斯德哥尔摩中国文化中心和社会各界对全瑞典学联工作的支持，以及志愿者同学们做出的贡献表达感谢。他代表全瑞典中国学生学者联谊会，祝大家龙年吉祥如意。

舞蹈《欢乐中国年》。人民网记者 殷淼摄

联欢晚会在喜庆热闹的歌舞《欢乐中国年》中拉开帷幕。随后，旅瑞中国留学生带来了自导自创自演的古典舞《莲鼓越歌行》、舞蹈串烧《舞动绽放》、爵士舞《莲风》和民谣乐队演奏《鼓楼》等多种艺术形式的节目，展现了旅瑞中国留学生的青春朝气和多才多艺。

古典舞《莲鼓战歌行》。人民网记者 殷淼摄

民谣乐队组合演唱《鼓楼》和《我记得》。人民网记者 殷淼摄

爵士舞《莲风》。人民网记者 殷淼

国风经典《月光下的凤尾竹》。人民网记者 殷淼摄

在国风经典《月光下的凤尾竹》悠扬的葫芦丝声中，擅长书法的留学生笔走龙蛇、文采飞扬，在完成书法作品《龙》时，特邀崔爱民大使“为龙点睛”，寓意龙年风调雨顺，国泰民安。

书法展示。人民网记者 殷淼摄

最后，演出在学联同学领唱、全场合唱的歌曲《大中国》中落下帷幕。

演出结束后，学联还专门为大家准备了“年夜饭”——麻辣川菜和热气腾腾的饺子等，让大家有了与家人团聚的感觉。

大家纷纷表示，这场晚会韵味十足，既观赏到精彩节目，又品尝到年夜饭的味道，还收到福字和春联，让远在异国他乡的学子们感受到祖国的温暖和家乡的年味。大家盛赞祖国取得的辉煌成就，祝愿伟大的祖国繁荣富强、人民幸福安康。

中国驻瑞典大使崔爱民和夫人李丽红、大使馆教育参赞黄立琼与全体演职人员合影。人民网记者 殷淼摄

本次活动由全瑞典中国学生学者联谊会主办，斯德哥尔摩地区四所高校中国学生学者联谊会协办。

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