人民网伦敦1月30日电 （余颖、邢雪、周卓斌）2024英国新春活动好戏连台、精彩不断。1月30日龙年“欢乐春节”项目分享会暨启动仪式在中国驻英国大使馆文化处举行。来自科学博物馆、伯灵顿拱廊、伦敦华埠商会、泽西岛市政府、爱丁堡旅游局、欧亚交流协会、中英国际音乐节、中国帜造、英国中华传统文化研究院、“音乐人在英国”组织等当地20余家活动主办机构代表与媒体代表出席活动。

活动现场。人民网 邢雪摄

两项国家级非遗精彩亮相 英伦绽放光芒

驻英使馆公使赵飞在分享会上致辞表示，“欢乐春节”这一品牌已经成为传播中华优秀传统文化和开展中外文明交流互鉴的盛会，英国“欢乐春节”活动以希望、家庭、和谐、健康为理念，得到了越来越多在英民众的认可，加深了中英两国人民的相互理解。在活动现场，赵飞公使和泽西岛政府艺术局局长Paul Milbank共同为铜梁龙点睛，宣布2024年英国“欢乐春节”活动启动。

驻英使馆公使衔参赞李立言特别介绍，今年英国“欢乐春节”国内艺术团组访英交流更踊跃，当地机构自发主办春节庆祝活动的热情更高涨，中英文化交流互鉴元素更突出。

最值得一提的是，两项中国国家级非物质文化遗产——重庆铜梁龙舞和广东普宁英歌舞将在伦敦精彩上演，展示来自中国不同地域的特色舞蹈、戏剧、武术，以及民族服饰、传统手工艺和民俗文化。2月11日来自广东省普宁市的16位杰出英歌舞者将登上亚洲以外最大的中国春节庆祝活动——伦敦“四海同春”新春庆典舞台，在特拉法加广场为英国民众带来精彩纷呈的英歌舞，展现潮汕地区特色民俗。作为中国春节民俗文化代表，重庆铜梁龙将通过参加“伦敦眼”点亮仪式、伦敦华埠商会新春巡游、特拉法加广场新春庆典等系列活动，为英国观众呈现舞龙表演，展示中华文化魅力和重庆城市文化特色。

作为“欢乐春节”活动重要子品牌，“行走的年夜饭”自2016年以来先后在20多个国家成功举办，2024年带着浓浓年味的年夜饭将继续飘香伦敦，此次将邀请深圳烹饪协会6名粤菜名厨加盟，在文华东方海德公园饭店罗基亚宴会厅举办品鉴会，以及在布里斯托城市学院举办粤菜大师课，向该校烹饪专业学生传授经典粤菜烹制方法，并邀请嘉宾品尝春节美食。伦敦米其林中餐Hakkasan今年也推出限定版龙年菜单和鸡尾酒，“彩龙兆祥”、“龙马精神”、“金龙献瑞”等一道道融合龙元素的庆祝菜肴令人耳目一新。

活动现场。人民网 邢雪摄

辐射英伦多地 传递新春祝福

今年，英国“欢乐春节”活动继续打造“伦敦+”模式，以伦敦为中心，覆盖伯明翰、布里斯托、爱丁堡、泽西岛、曼彻斯特、谢菲尔德、麦克尔斯菲尔德多地，通过精彩纷呈的“欢乐春节”活动，与英国民众欢度龙年，共享中国文化。

据介绍，“凝时聚珍——中英钟表技艺交流展”将于今年2月1日至6月2日在科学博物馆举办，共展出故宫博物院的23件钟表藏品，这也是故宫钟表藏品首次在英国展出。2月3日英国国家海事博物馆将上演精彩的新年庆祝活动。格林尼治皇家天文台还将在2月3日、10日举办“中国天文学”演出，讨论古代和现代中国天文学话题。

作为2024第六届中英国际音乐节的重头戏，阮明园手风琴音乐会、杨悦二胡讲演音乐会、颁奖音乐会等多场表演将在春节期间精彩上演。由旅英钢琴家肖荻创办的“肖荻与友中国新春音乐会”上，肖荻今年将携手英国著名指挥家丹尼尔·罗西纳及伯明翰爱乐乐团，为中外观众献上气势磅礴的《黄河》钢琴协奏曲。

今年是爱丁堡中国新年庆典的第六个年头。2月3日至24日，英国民众可以在爱丁堡全城感受到热闹的中国年味，中国新年音乐会、皇家植物园音乐会、爱丁堡东方艺术团广场演出、圣詹姆士广场舞狮表演、威士忌赏味之旅、双语凯利舞会等活动，将让民众尽情体验中国传统文化的美丽和新春的喜悦。

继2023年泽西岛市政府首次成功举办庆祝中国新年活动后，泽西岛将再次举办为期15天的春节庆祝活动，还专门为儿童设计了活动手册，以寓教于乐的方式增进孩子对中国新年的了解。此外，2月17日至18日，布里斯托博物馆将举办西南地区最大的龙年春节庆祝活动，观众可以欣赏到中国歌舞、武术表演，体验中国传统手工艺。

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