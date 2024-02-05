新华社北京2月4日电 综合新华社驻外记者报道：甲辰龙年即将到来之际，多国举行丰富多彩的中国农历新年庆祝活动，为华侨华人和国际友人送去新春祝福，也让中外民众共享欢乐祥和的春节文化盛宴。

新西兰总理拉克森等多位政要和中国驻新西兰大使王小龙3日冒雨参加在奥克兰举行的“新春花市同乐日”活动，与数千名当地华人共迎龙年新春。来自中国湖北的专业演出团体为观众表演了民歌、京剧和武术。

2月3日，新西兰总理拉克森（前左）参加在奥克兰举行的“新春花市同乐日”活动，与数千名当地华人共迎龙年新春。这是拉克森去年11月就任总理以来首次参加当地华人社区大型活动。新华社记者 郭磊 摄

这是拉克森去年11月就任总理以来首次参加当地华人社区大型活动。他高度赞赏华人的勤劳勇敢及为当地和新中关系发展作出的贡献。

作为“欢乐春节”品牌活动之一，成都市川剧研究院2日晚在美国得克萨斯州最大城市休斯敦举办专场演出。压轴的《川剧变脸》来到台下观众中表演，博得阵阵喝彩。美国观众扎格尔和卡尼用“真酷”“真棒”表达对演出的喜爱。卡尼表示，农历新年庆祝期间，他将参加多场舞狮表演。

2月2日晚，成都市川剧研究院在美国得克萨斯州休斯敦举办专场演出。这是演员表演《川剧变脸》。新华社发 （陈晨摄）

瑞典斯德哥尔摩中国文化中心2日举办活动，通过美食、年画、彩灯、舞龙和婺剧等多种形式，让当地民众和华侨华人享受了一场“欢乐春节”的文化大餐。

2月2日，瑞典斯德哥尔摩中国文化中心在斯德哥尔摩举办活动，通过美食、年画、彩灯、舞龙和婺剧等多种形式，让当地民众和华侨华人享受了一场“欢乐春节”的文化大餐。这是演员在活动中表演婺剧。新华社发（魏学超摄）

中国大厨现场展示削面和拉面“绝活儿”，现煮的饺子、打卤面等美食令人连连称赞。在中国留学、寒假回国探亲的瑞典学生埃利奥特说，现场制作美食能向瑞典民众直观展示中国文化，这种交流形式值得称赞。

2月2日晚，2024“温暖迎春·共庆中国年”白俄罗斯华侨华人新春交响音乐会在白俄罗斯明斯克的白俄罗斯国家音乐厅举办。这是来自白俄罗斯的音乐家在音乐会上演奏。新华社发（任科夫摄）

2024“温暖迎春·共庆中国年”白俄罗斯华侨华人新春交响音乐会2日晚在白俄罗斯国家音乐厅举办。音乐会以中国传统舞龙舞狮表演开场，中白两国音乐家联袂为观众奉献了《春节序曲》《库里安协奏曲》等经典曲目。

2月2日晚，2024“温暖迎春·共庆中国年”白俄罗斯华侨华人新春交响音乐会在白俄罗斯明斯克的白俄罗斯国家音乐厅举办。这是音乐会上的中国传统舞狮表演。新华社发（任科夫摄）

白俄罗斯文化部第一副部长格罗马达在致辞中向中国人民致以新春祝福，他表示，“欢乐春节”框架下的大规模庆祝活动已在白举办多年并成为良好传统。

2024“龙舞新春·欢乐春节”文化交流活动2日在德国海德堡市举行，活动由“春节庙会”和“春节晚会”组成。

庙会上，抖空竹、贴春联、写“福”字等民俗体验吸引游客驻足。晚会上，武术、昆曲、民乐等中国传统艺术与圆舞曲、奏鸣曲等西方音乐作品同台上演。德国音乐策划格尔德·维特说：“此次演出中，来自德国和中国的节目各占一半，我们将两国文化汇聚在一起庆祝春节，通过文化增进德中之间的交流合作。”

临近春节，马来西亚马六甲市鸡场街上大红灯笼高悬，一派喜庆景象。2月1日，由马来西亚和中国的100多名青少年组成的舞龙队，共舞一条近200米的“长龙”在街道上穿行而过，蔚为壮观，引人注目。

2月1日，由马来西亚和中国的100多名青少年组成的舞龙队在马来西亚马六甲市鸡场街上共舞一条近200米的“长龙”。这是中马青少年共舞长龙现场。新华社记者 程一恒 摄

马来西亚马六甲历史城区（鸡场街）工委会主席颜天禄说，这条“长龙”从中国定制运来，命名为“马中友谊祥龙”。今年是龙年，也是马中建交50周年，希望马中青少年传承好两国传统友谊。

“欢庆春节暨中越年俗文化交流体验”活动日前在越南河内大学举办，约500名学生及社会各界人士参加了书法、中国画、剪纸、奥黛汉服秀和歌舞表演等体验活动，还品尝了春卷、粽子、饺子、汤圆等传统美食，现场充满浓浓年味。

1月24日，“欢庆春节暨中越年俗文化交流体验”活动在越南河内的河内大学举办，约500名学生及社会各界人士参加了书法、中国画、剪纸、奥黛汉服秀和歌舞表演等体验活动，还品尝了春卷、粽子、饺子、汤圆等传统美食。这是越南学生在活动中等待领取书法作品。新华社记者 胡佳丽 摄

河内大学中文系主任、河内大学孔子学院理事丁氏青娥表示，文化交流作为连接越中两国人民心灵的纽带，始终在两国关系中发挥着重要作用。希望两国青年密切交往，增进了解，传承友谊，成为创造越中更美好未来的重要力量。

1月24日，“欢庆春节暨中越年俗文化交流体验”活动在越南河内的河内大学举办，约500名学生及社会各界人士参加了书法、中国画、剪纸、奥黛汉服秀和歌舞表演等体验活动，还品尝了春卷、粽子、饺子、汤圆等传统美食。这是两名越南学生在活动中展示自己绘制的中国画作品。新华社记者 胡佳丽 摄

日前在孟加拉国达卡大学孔子学院举办的春节文化体验活动上，民俗游戏、剪纸、书法、茶艺等活动吸引大批当地青年学生参与。“这是一次非常难得的体验，可以增进我们对中国文化的了解。”达卡大学学生亚斯明说。

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