人民网斯德哥尔摩2月4日电 （记者殷淼）2月2日，“龙腾挪威，欢乐春节”大型演出——中挪建交70周年暨2024挪威华人华侨春节联欢晚会在奥斯陆音乐厅举行。中国驻挪威大使侯悦、挪威外交部地区事务司总司长韦比约恩·戴斯维克、各国驻挪威使节、中资企业员工、旅挪华人华侨和留学生，以及社会各界友好人士约1400人出席活动。

中国驻挪威大使侯悦在庆祝活动上致辞。主办方供图

当晚，奥斯陆音乐厅华灯璀璨，座无虚席。中国驻挪威大使侯悦在致辞时首先向旅挪华侨华人、中资机构人员、中国留学生，以及在座的挪威朋友们和驻挪使节拜早年。侯悦说，2024适逢新中国成立75周年和中挪建交70周年。回首中挪建交70年历程，尽管国情不同、制度各异，但中挪始终秉持相互尊重、求同存异的精神，实现合作共赢。

侯悦表示，展望未来，中方愿继续同挪方扩大经贸往来、推动绿色转型、增进人文交流，在应对气候变化、维护多边主义上加强协作，共同维护自由贸易和国际公平正义。相信两国务实合作将结出更加丰硕的成果，更好造福中挪人民。

挪威外交部地区事务司总司长韦比约恩·戴斯维克致辞。主办方供图

挪威外交部地区事务司总司长韦比约恩·戴斯维克表示，文化交流是两国关系的重要纽带，希望中挪两国今后有更多文化交流活动。他说，挪威外长即将访华，希望访问为双边关系的发展做出贡献。龙年是两国关系进一步深化和发展的一年，愿意就共同维护世界和地区的和平与发展加强双边合作。

挪威华人华侨妇女儿童联合总会会长留蔓娟女士致辞。主办方供图

挪威华人华侨妇女儿童联合总会会长留蔓娟对中国歌剧舞剧院派出30人的艺术家团队到挪威进行专场演出及社会各界对晚会的支持表示感谢，并向在场的中外观众送上新春的美好祝愿。她说：“这场演出既展现了中华文化的魅力和当地华人华侨的热情，也彰显了中挪深厚的友谊。”

舞蹈《张灯结彩》。主办方供图

随后，来自中国歌剧舞剧院的艺术家们为全场来宾奉献了精彩绝伦的文艺节目。整场演出以群舞《张灯结彩》开场，展现了传统佳节的热闹非凡。《采薇》和《清平调》等舞蹈节目尽显中国古典舞姿之美，《我的太阳》和《饮酒歌》则为观众呈现了西方经典乐曲。节目中既有奔放豪迈的独舞《将进酒》和女声独唱《一杯美酒》，又有温婉内敛的双人舞《玉兰花开》和《月下柔情》。

双人舞《玉兰花开》。主办方供图

舞蹈《清平调》。主办方供图

舞蹈《采薇》。主办方供图

中挪歌唱家合唱歌曲《我和你》。主办方供图

最后由两国歌唱家带来的合唱歌曲《友谊地久天长》为中挪友谊献上了美好祝福。耳熟能详的歌曲引起观众的强烈共鸣，同时也将全场气氛推向了高潮，掌声经久不息。

合影。主办方供图

来宾们纷纷向中国人民致以新春祝福，对当晚的文艺演出印象深刻，溢美之词不绝于耳。大家积极评价中国为推动世界经济发展所作贡献，表示中国在绿色、创新、互联互通等方面引领全球，充分相信中国经济发展前景；希望各国增进理解，携手维护世界和平、稳定和发展。

本次活动由中国驻挪威大使馆、挪威华人华侨妇女儿童联合总会和中国歌剧舞剧院联袂推出，由挪威华人华侨妇女儿童联合总会主办。

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