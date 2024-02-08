2024年全英学联春节联欢晚会在伦敦成功举办

人民网伦敦2月8日电 （郭锦标）当地时间2月7日晚，中国驻英国大使郑泽光和夫人华梅应邀出席由全英中国学生学者联谊会主办的2024年全英中国留学生春节联欢晚会。在英中国留学人员、华人学者以及英国高校和教育机构代表等900多人现场观看晚会。

郑泽光在致辞中向在英中国留学人员和各界人士致以新春祝福。他指出，过去一年，全国各族人民按照党的二十大部署，扎实推进高质量发展，取得了新的伟大成就。新的一年，我们将坚定不移推动高质量发展，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴，大力倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体。祖国的发展前景一片光明！

郑泽光高度肯定在英留学生勤奋好学、遵规守纪。他指出，祖国繁荣发展，为广大海外中国留学人员提供了施展才干、大展宏图的广阔天地。希望大家传承留学报国传统，胸怀大志、刻苦学习，团结互助、广交朋友，早日成长为栋梁之才。

牛津布鲁克斯大学校长阿利斯泰尔·菲特教授和全英学联主席张瑞华分别致辞。菲特表示，非常荣幸应邀与中英学生共同欢度春节。去年疫情后首访中国，最让他印象深刻的是双方对加强英中交流与合作的强烈愿望。张瑞华表示，全英学联将秉持初心，守正创新，全心全意服务在英中国学生学者，为推动中英教育交流和人民友谊做出新的贡献。

本届全英春晚以“龙语春韵 龘飝万里”为主题，通过歌舞、曲艺、魔术等表演形式，呈现中华优秀传统文化魅力，展现在英中国学子秉持文化自信、充满创意精神、谱写中英友谊的风采。多名英国学生参加了演出。中英学子们的精彩演出博得观众阵阵热烈掌声。

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