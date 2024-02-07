新华社坎帕拉2月6日电（记者聂祖国 王剑）6日上午，随着乌干达国家电网调度中心下达并网指令，由中国进出口银行参与融资、中国水利水电建设集团公司（中国水电）承建的乌干达卡鲁玛水电站项目最后一台机组成功发电并网，标志着该国最大水电站全部机组实现发电并网目标。

这是2月6日拍摄的乌干达卡鲁玛水电站内景。新华社发（王剑 摄）

在现场见证这一时刻的乌干达国家电力公司项目经理保罗·图姆维内表示，全部机组并网发电重大节点的实现，将为乌干达工业提供新的发展契机。中方项目经理丁图强说，全部机组并网投产发电将实现创利增收，进一步促进项目履约移交，为打造中国企业设计-采购-施工（EPC）典范工程夯实基础。

2月6日，乌干达卡鲁玛水电站项目最后一台机组成功发电并网后，中乌项目经理等工作人员在现场合影。新华社发（王剑 摄）

乌干达国家电力公司在社交媒体平台发文说，这是卡鲁玛水电站项目第六台也是最后一台成功与国家电网同步的发电机组。第一台机组已于2023年3月21日完成了试运行和并网测试。

据项目方介绍，卡鲁玛水电站机组全部并网发电后，乌干达电力装机总量将由1278兆瓦提升至1878兆瓦，在原基础上提升近50%，每年将节约原煤约131万吨、减少二氧化碳排放348万吨，为乌干达提供源源不断的“绿色能源”。

这是位于白尼罗河上的乌干达卡鲁玛水电站航拍画面（2023年12月14日拍摄）。新华社发（王剑 摄）

卡鲁玛水电站位于乌干达北部白尼罗河上，距离首都坎帕拉约270公里，工程内容主要包括大坝、水道系统、地下厂房以及配套电力输出工程，设计总装机容量600兆瓦，是乌干达最大的水电站。

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