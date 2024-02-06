2月5日，在加沙地带南部城市拉法，人们查看以军空袭后的建筑废墟。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

新华社加沙2月5日电（记者柳伟建）据巴勒斯坦通讯社5日报道，以色列军队当天密集轰炸加沙地带南部和中部多个地区，造成至少30人死亡。

2月5日，人们在加沙地带南部城市拉法一家医院悼念死者。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

报道说，以军当天继续密集轰炸加沙地带南部城市汗尤尼斯，造成至少14人死亡。以军对加沙地带南部城市拉法一处住宅发动空袭，造成至少4人死亡。此外，加沙地带中部代尔拜拉赫和扎瓦伊达等地多处建筑当天遭到以军袭击，造成至少12人死亡、数十人受伤。

2月5日，在加沙地带南部城市拉法，人们查看以军空袭后的建筑废墟。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处加沙事务主管托马斯·怀特5日在社交媒体上发文说，一支载有食品的人道救援车队当天在加沙地带北部遭到以军炮火袭击，“所幸无人受伤”。

2月5日，在加沙地带南部城市拉法，一名伤者被送到医院。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

巴勒斯坦加沙地带卫生部门5日发布的数据显示，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成113人死亡、205人受伤。去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过2.74万人死亡、逾6.6万人受伤。

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