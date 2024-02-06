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中国空军飞行表演队亮相沙特世界防务展

2024年02月06日08:29 | 来源：新华网
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新华社利雅得2月5日电（记者王海洲 胡冠）沙特阿拉伯第二届世界防务展4日在利雅得开幕，中国防务展团和中国空军八一飞行表演队参展。

2月5日，在沙特阿拉伯利雅得，人们在中国展区参观。新华社记者 王东震 摄

2月5日，在沙特阿拉伯利雅得，人们在中国展区参观。新华社记者 王东震 摄

受沙特国王萨勒曼和王储穆罕默德委托，沙特国防大臣兼沙特军事工业总局董事会副主席哈立德·本·萨勒曼4日为展会揭幕。

沙特军事工业总局局长艾哈迈德·欧哈利当天表示，防务展将助力沙特政府实现“2030愿景”目标，也将为各国国防和安全行业专家、制造商和决策者提供沟通平台，促进该领域国际合作。

据组委会介绍，有73家中国参展商参加本届展会。保利科技公司副总经理贺江波说，作为中国国防工业的代表，公司致力于为友好国家带来中国最新的防务产品。本届展会，保利科技带来代表国际发展潮流与趋势的先进防务产品。此外，为应对日益严峻的反恐维稳等非传统威胁，公司还推出了满足警用反恐需求的产品。

2月5日，在沙特阿拉伯利雅得，人们在中国展区参观。新华社记者 王东震 摄

2月5日，在沙特阿拉伯利雅得，人们在中国展区参观。新华社记者 王东震 摄

展会期间，中国空军八一飞行表演队以空中加油、直飞方式，首赴沙特参展，为各国观众带来多场精彩飞行特技表演，并将在中国驻沙特大使馆和沙特军方的协助支持下在沙特欢度除夕，成为中沙两国两军合作的一大亮点。

本届防务展将持续到2月8日，共有来自超过75个国家的770多个代表团和参展商参加，其中包括多个政府机构以及国防、安全、高新科技领域的知名沙特本地公司和国际公司。

沙特世界防务展由沙特军事工业总局创立，计划每两年举办一次。首届防务展于2022年举办。

2月5日，在沙特阿拉伯利雅得，人们在中国展区参观。新华社记者 王东震 摄

2月5日，在沙特阿拉伯利雅得，人们在中国展区参观。新华社记者 王东震 摄

2月5日，在沙特阿拉伯利雅得，人们在中国展区参观。新华社记者 王东震 摄

2月5日，在沙特阿拉伯利雅得，人们在中国展区参观。新华社记者 王东震 摄

2月4日，在沙特阿拉伯利雅得，中国空军八一飞行表演队歼-10表演机停靠在防务展现场。新华社记者 王东震 摄

2月4日，在沙特阿拉伯利雅得，中国空军八一飞行表演队歼-10表演机停靠在防务展现场。新华社记者 王东震 摄

这是2月5日在沙特阿拉伯利雅得拍摄的防务展上的无人机模型。新华社记者 王东震 摄

这是2月5日在沙特阿拉伯利雅得拍摄的防务展上的无人机模型。新华社记者 王东震 摄

(责编：于洋、刘洁妍)

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