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炫舞长空，绽放美丽之“花”——空军八一飞行表演队精彩亮相第二届沙特国际防务展

2024年02月07日08:41 | 来源：新华社
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飞行表演现场。高思峰 摄

飞行表演现场。高思峰 摄

沙特利雅得当地时间2月5日16时40分许，空军八一飞行表演队迎来第二届沙特国际防务展首场正式飞行表演。机场上空，队员们驾驭歼-10表演机以高难的惊险动作、高超的飞行技艺，在异国他乡为来自世界各地的万余名观众带来一场精彩表演。

长机一马当先，五架战机紧随其后。空中集结完成后，六架战机排成大箭队，低空掠过观众看台。伴随着发动机的轰鸣，一架架战机破风飞行、穿越云层，六机三角队俯冲、上升转弯，两机加速接近、高速交叉……20多分钟内，一个个惊险刺激又极具观赏性的表演动作，展现了飞行员们高超的技战术水平和默契的协同配合能力，赢得现场观众热烈欢呼与阵阵掌声。

“越是复杂密集的编队，越是对飞行员默契配合和精细操作能力的考验。表演过程中注意力必须高度集中，时刻关注飞机间相对位置和姿态变化，精准控制飞机完成高难度动作。”表演队队长李斌接受采访时表示，针对此次飞行表演任务，表演队进行了精心准备。从了解净空环境、查看跑道条件，到确定飞行方案、下达任务简令、展开飞行协同，每一个细节都反复推敲，确保飞行表演达到最佳观看效果。

当日的飞行表演中，空军八一飞行表演队连续做出“四机垂直开花”“五机水平开花”“六机分组开花”等一系列高难度表演动作。由象征中沙两国国旗的“红黄白绿”四种颜色组成的彩色拉烟，在高空绽放开花，时而如牵牛花开、金钟倒挂，时而如天女散花、五彩绚烂，让利雅得的上空更加色彩斑斓。

“感谢你们为这次表演专门设计的拉烟配色，相当漂亮”“小速度平飞非常难控制，飞行员们做得很棒”……对于空军八一飞行表演队带来的精彩飞行表演，在场的沙特国防部官员以及沙特空军部队领导给予高度评价。

作为代表国家形象的亮丽“名片”，空军八一飞行表演队是空中之鹰，更是和平之鸽。据介绍，在未来几天时间里，根据主办方安排，空军八一飞行表演队还将进行多场飞行表演，与“沙特之鹰”“土耳其之星”等多国飞行表演队共舞蓝天，通过精彩的飞行表演传播中国文化、传递和平友谊。（刘济美、高思峰、刘笑宇）

飞行表演现场。高思峰 摄

飞行表演现场。高思峰 摄

飞行表演现场。高思峰 摄

飞行表演现场。高思峰 摄

飞行表演现场。王晓东 摄

飞行表演现场。王晓东 摄

飞行表演现场。王晓东 摄

飞行表演现场。王晓东 摄

(责编：于洋、刘叶婷)

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