人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

锦绣中国年丨春节“不打烊”——中国建设者坚守中泰高铁施工一线

2024年02月10日11:26 | 来源：新华网
小字号

新华社泰国大城2月10日电 锦绣中国年丨春节“不打烊”——中国建设者坚守中泰高铁施工一线

新华社记者高博 万后德 王腾

在泰国中部大城府，中泰高铁项目春节“不打烊”。中国建筑股份有限公司的建设者们，坚守岗位一线，保障项目顺利推进。

进入2月，泰国的天气开始炎热起来。记者在中泰高铁项目4-3标段施工现场看到，项目已进入架梁施工阶段，伴随着隆隆的机器轰鸣声，工人们正在忙着节段梁拼接作业。

作为中泰两国共建“一带一路”项目，中泰高铁是泰国第一条高速铁路，一期工程连接曼谷和泰国东北重镇呵叻，二期工程将延伸至泰国东北边陲廊开，实现与中老铁路衔接，可直接抵达昆明。中泰高铁建成后将为泰国经济社会发展和区域互联互通开辟新动力。

“眼下虽是咱们春节期间，但这段时间泰国雨少，是赶工的关键时期。”中泰高铁项目生产经理高亮说，4月泰国将会进入雨季，频繁降水会对施工造成不小影响，所以这段时间抓紧施工，对新一年整体进度至关重要。

据高亮介绍，2023年，项目团队克服了高温洪水、管线拆改等一系列挑战，完成了设计优化与工艺工序改良，隧道掘进工作进度过半，履约进度取得重大进展。春节期间，项目团队要确保河道边十座承台浇筑提前完成。

这是高亮在海外连续度过的第四个春节，他之前曾在阿联酋、委内瑞拉等国工作。“每逢过节就会格外想家，觉得对家人有所亏欠。”高亮说，不过作为工程建设者，大家已经习惯了，为了不耽误工期，每年春节项目上都会有人留下来坚守岗位。

春节期间，中泰高铁项目部像高亮这样坚守施工一线的中方员工共有58名。中泰高铁项目商务经理王侃说，为了让大家不感到孤独，项目部会组织中泰员工一起包饺子，同时还会组织篮球比赛、文艺汇演等一系列新春联欢活动。

阳光映照下，项目部贴着的对联和福字显得格外喜庆。“春节是与家人团圆的日子，但能亲自参与共建‘一带一路’，用汗水诠释使命，争取项目早日完工，也是庆祝春节最好的方式。”王侃说。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部