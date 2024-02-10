新华社泰国大城2月10日电 锦绣中国年丨春节“不打烊”——中国建设者坚守中泰高铁施工一线

新华社记者高博 万后德 王腾

在泰国中部大城府，中泰高铁项目春节“不打烊”。中国建筑股份有限公司的建设者们，坚守岗位一线，保障项目顺利推进。

进入2月，泰国的天气开始炎热起来。记者在中泰高铁项目4-3标段施工现场看到，项目已进入架梁施工阶段，伴随着隆隆的机器轰鸣声，工人们正在忙着节段梁拼接作业。

作为中泰两国共建“一带一路”项目，中泰高铁是泰国第一条高速铁路，一期工程连接曼谷和泰国东北重镇呵叻，二期工程将延伸至泰国东北边陲廊开，实现与中老铁路衔接，可直接抵达昆明。中泰高铁建成后将为泰国经济社会发展和区域互联互通开辟新动力。

“眼下虽是咱们春节期间，但这段时间泰国雨少，是赶工的关键时期。”中泰高铁项目生产经理高亮说，4月泰国将会进入雨季，频繁降水会对施工造成不小影响，所以这段时间抓紧施工，对新一年整体进度至关重要。

据高亮介绍，2023年，项目团队克服了高温洪水、管线拆改等一系列挑战，完成了设计优化与工艺工序改良，隧道掘进工作进度过半，履约进度取得重大进展。春节期间，项目团队要确保河道边十座承台浇筑提前完成。

这是高亮在海外连续度过的第四个春节，他之前曾在阿联酋、委内瑞拉等国工作。“每逢过节就会格外想家，觉得对家人有所亏欠。”高亮说，不过作为工程建设者，大家已经习惯了，为了不耽误工期，每年春节项目上都会有人留下来坚守岗位。

春节期间，中泰高铁项目部像高亮这样坚守施工一线的中方员工共有58名。中泰高铁项目商务经理王侃说，为了让大家不感到孤独，项目部会组织中泰员工一起包饺子，同时还会组织篮球比赛、文艺汇演等一系列新春联欢活动。

阳光映照下，项目部贴着的对联和福字显得格外喜庆。“春节是与家人团圆的日子，但能亲自参与共建‘一带一路’，用汗水诠释使命，争取项目早日完工，也是庆祝春节最好的方式。”王侃说。

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