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人大附中艺术团在洛杉矶交流访问

2024年02月06日13:55 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶2月5日电（记者谭晶晶）中国人民大学附属中学（简称人大附中）艺术团5日到访洛杉矶，在当地学校进行“欢乐春节”演出，并与美国师生交流互动。

　　当天，由80余人组成的人大附中艺术团来到洛杉矶国际研究学习中心，表演了舞蹈、武术、弦乐四重奏、健美操等节目，受到该校师生热烈欢迎。

　　中国驻洛杉矶总领事郭少春在活动致辞中说，中美关系的“未来在青年”。欢迎更多的美国青少年到中国访问、学习、交流，了解真正的中国、真实的中国故事、真情的中国人民，也期待更多的中国青年有机会访问美国，让更多中美青年相知相亲、携手同行，成为两国友好的新一代使者，为中美关系发展接续注入动力，造福两国人民。

　　洛杉矶国际研究学习中心老师辛西娅·加斯波拉在接受新华社记者采访时说，中国学生精心排练的中国风节目令人印象深刻，展现了中国传统音乐和文化的魅力。她说，美中两国年轻人更多地学习和体验彼此的文化，有助于加深理解，增进美中交流合作与友谊。

　　创建于2005年的洛杉矶国际研究学习中心是当地一所公立中学，开设有汉语、西班牙语等多门外语课程。

　　人大附中艺术团于2月3日至14日访问美国，洛杉矶是艺术团美国之行的首站。艺术团还将访问明尼阿波利斯、马斯卡廷、芝加哥等城市。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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