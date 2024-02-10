人民网迪拜2月8日电 （记者管克江）辽阔的海面，一艘货船出现事故急需救援，多架无人机紧急起飞搜索，发现目标船后，引导无人船前去营救。多架无人机与无人艇协同，取走待救援船上物品并进行处置——看似科幻电影中的这一幕场景，实际上是近日，第三届穆罕默德·本·扎耶德国际机器人挑战赛的“考题”。北京理工大学与阿联酋哈利法大学联合组成的飞鹰队经过多轮选拔，成为在决赛中唯一完成多项任务挑战的代表队，取得了优异成绩。

图为智能无人系统未来在海洋上的模拟应用场景。挑战赛主办方供图

穆罕默德·本·扎耶德国际机器人挑战赛（以下简称挑战赛）是全球知名机器人赛事之一，其特点是着眼现实挑战，汇聚自动机器人领域的学术机构和业界人士探讨解决方案。比如2017年首届挑战赛，模拟的是一辆高速进行的卡车失火。无人机需要降落卡车顶部、取走危险物品、启动卡车的应急系统并和无人驾驶汽车协同对卡车灭火。2020年举行的第二届挑战赛有三项任务：任务无人机出动，追逐目标无人机并从其“手里”空中夺球；无人机与无人消防车协同进入高层建筑灭火；无人机与机器人协同，共同搭建一座模块化建筑。

图为飞鹰队在比赛中。北京理工大学供图

共有全球52支代表队报名参加第三届挑战赛，最后来自中国、阿联酋、丹麦、克罗地亚等多国的五支代表队进入决赛。比赛要求在卫星拒止条件下完成无人机搜索海面船只，从多艘船只中识别出可疑船只，并引导无人艇抵近；多架无人机从无人艇上起飞，单机从救援船只甲板上取走小件物品；双机协同托运大物体至机械臂可达区域，无人艇使用机械臂从可疑船只甲板上取走大件物品。期间，无人设备需要自主完成所有任务，选手除在比赛开始时输入“启动”指令，不得有任何人工干预。

飞鹰队在比赛中。主办方供图

赛制要求无人设备不使用卫星导航信号，加之海面风高浪急，比赛期间风速达8-12米/秒，更加增添了挑战赛难度。一些代表队的无人机一起飞就被大风刮进大海。北京理工大学教授何绍溟表示，挑战赛考验的是智能无人系统探测、感知、决策和处置等各环节的综合技术能力。飞鹰队在实验室内测试完成了所有比赛要求任务，并在最终演示中完成了挑战。飞鹰队领队、北京理工大学教授林德福表示，通过带领学生参加国际顶级赛事，把教-学-研-赛-用各个环节有机打通，形成领军领导人才培养全链条闭环，并加速在智能无人系统技术领域的前沿探索和突破。

工作人员在监控比赛。主办方供图

本次比赛，北京理工大学和哈利法大学联合组队，是两校共建联合实验室的重要内容之一。哈利法大学为飞鹰队参赛提供技术和后勤方面有力支持。哈利法大学教授拉克马尔表示，哈利法大学和北京理工大学在智能无人系统领域开展了深入合作，互相借鉴，对人才培养和科研合作起到很好促进，是国际联合实验室合作的典范。智能无人领域涉及高端制造、人工智能、云计算、大数据等多领域交叉，是应对人类共同挑战的关键领域。期待阿中两国科研机构继续深化合作，为国际科学界的开放合作提供助力和示范。

飞鹰队部分队员在赛后合影。北京理工大学供图

据介绍，哈利法大学与中国多所大学建立了友好合作关系。不久前，该大学与六所中国高校合办冬令营活动，100名中国大学生参加。哈利法大学副教务长马哈茂德·库泰里表示，哈利法大学致力于成为领先的研究型大学，为国际人才交流交往打造开放平台。希望增进阿中科研教育领域的交流合作，激发青年学生的创新活力，为共创中阿美好未来贡献智慧和力量。

中国工程院院士、北京理工大学校务委员会主任张军表示：“北京理工大学将持续拓展同阿联酋哈利法大学和相关科研机构在教育、科技和人才等领域的合作，高质量支撑中阿两国教育进步、科技发展和人文交流。”

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