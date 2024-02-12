新华社伊斯兰堡2月11日电（记者蒋超）巴基斯坦选举委员会11日公布国民议会（议会下院）选举最终计票结果。

计票统计数据显示，得票数位居前四的分别为：独立参选人集团获得101席；前总理纳瓦兹·谢里夫领导的穆斯林联盟（谢里夫派）获得75席；前外长比拉瓦尔·布托·扎尔达里领导的人民党获得54席；统一民族运动党获得17席。

今年1月13日，巴基斯坦最高法院通过裁决，剥夺了由前总理伊姆兰·汗创立的正义运动党的选举标志。因此，该党候选人仅被允许以独立参选人身份参加本届国民议会选举。据当地媒体统计，本届国民议会选举中约有90名获得席位的独立参选人来自正义运动党。

根据选举计票结果，本届国民议会选举中任何政党或独立参选人集团均未单独获得过半数议席，预计巴基斯坦将产生一届联合政府。

本届国民议会选举投票于当地时间8日上午8时开始，下午5时结束。根据选举委员会最新公告，由于1个议席因故推迟选举，1个议席因故需重新安排选举投票，此次投票实际选出了264个普选议席。

巴基斯坦国民议会现有336个席位，议员任期5年，可连选连任。其中266席由普选产生，每个选区获得最多票数者当选。此外，国民议会还为妇女和少数教派（非穆斯林）分别设立60个和10个保留席位，这些议席均根据各党派获得的普选议席数量按比例进行分配。

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