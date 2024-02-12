人民网伦敦2月11日电 （余颖）第一个出场的英歌雄风瞬间震撼全场！当地时间2月11日，由伦敦华埠商会主办的龙年英国伦敦“四海同春”新春庆典在伦敦市中心特拉法加广场、唐人街等多个地标盛大举行，当天七十万人挤爆现场，体味到浓浓的中国年味。

伦敦新春庆典现场。人民网 郭锦标、杨浩鹏摄

舞动伦敦 中国非遗亮相英国多元文化盛事

伦敦新春庆典现场。人民网 郭锦标、杨浩鹏摄

据介绍，伦敦新春庆典已经连续举办23年，现已成为亚洲以外规模最大的春节庆典，更是伦敦最重要的节日盛典之一。当天的盛典吸引了超过七十万游客参与互动，现场人山人海，男女老少齐出动，许多伦敦市民带着一家大小前来参与，超过一百家媒体前来报道这一多元文化盛事。

当天上午，天空作美伦敦放晴，多辆盛装打扮的花车组成浩浩荡荡的游行队伍，巡游经过的区域都装点上浓烈的“中国红”，响亮的锣鼓声，活泼的狮子，飞跃的彩龙，无不展现出喜气洋洋的气氛。来自广东潮汕的普宁南山英歌队跳起英歌舞，边走边演，一路巡游，锣鼓敲点声呐喊声此起彼伏，路人纷纷驻足观看拍照纪念。

伦敦新春庆典现场。人民网 郭锦标、杨浩鹏摄

中午1时许，特拉法加广场新春庆典上，第一个出场的英歌舞开启了长达5个小时的文艺汇演序幕，成为全场最瞩目的焦点。鼓点落下、棒槌敲响，6分钟的英歌表演《英歌雄风》，一气呵成、酣畅淋漓；粗犷多变的步伐、上下翻飞的舞棍让观众目不暇接，现场欢呼声、掌声不断。

伦敦市民萨姆尼在现场说，英歌舞太有活力了，太惊艳了！留学生杨鹏表示，我今天才了解到他们并不是专业舞者，都是业余坚持练习，最受震撼的不只是它独特的表演形式，而是它所表现出来的撼人心魄的力与美！从伯明翰赶来现场的华侨张先生感慨道，第一次在现场看英歌舞，带给我们传统文化的另一种生命力，伦敦的中国年味更因此增色不少。

伦敦新春庆典现场。人民网 郭锦标、杨浩鹏摄

广东省文旅厅相关负责人在现场表示，此次精心组织普宁南山英歌舞首次走出国门在英国舞台亮相，展示了传统非遗的独特魅力，更向世界彰显了中国文化的丰富多元和兼容并蓄，在舞动中国年里与英国人民一起恭贺新春佳节，共享节日美好愿景。

本次新春庆典上，四海同春艺术团、“龙舞新春”欢乐春节艺术团、郎朗国际基金会年轻音乐家、“文化中国”水立方杯获奖选手及英国当地艺术家，一同献上京剧、武术、杂技、古代魔术、民乐、舞蹈等精彩纷呈的文艺表演。

伦敦新春庆典现场。人民网 郭锦标、杨浩鹏摄

嘉宾云集 英国国王首相贺信拜年

英国国王查尔斯三世对伦敦华埠商会在特拉法加广场举办伦敦农历新年庆典表示高度赞扬，他在贺信中向所有参加这场“最成功、最难忘的活动”的人，送上自己最诚挚的祝福。英国首相苏纳克在贺信中说：“我为伦敦华埠商会对伦敦华商社群的支持鼓掌喝彩。我相信龙年将为每个人提供焕然一新和发展壮大的机遇。希望参加特拉法加广场及全英中国春节庆典的每个人都度过愉快时光。”

伦敦新春庆典现场。人民网 郭锦标、杨浩鹏摄

新春庆典上，中国驻英国大使郑泽光和夫人华梅参赞、伦敦华埠商会主席邓柱廷、伦敦市长萨迪克·汗、西敏市市长麦卡利斯特等中外嘉宾齐聚一堂，共同庆祝新春佳节的到来。

中国驻英国大使郑泽光在致辞中代表中国驻英国大使馆感谢伦敦华埠商会组织这一盛大的新春庆典活动。他还特别感谢从广东和北京远道而来的艺术家们带来的精彩文艺表演。

伦敦市长萨迪克·汗表示，随着龙年新春庆典的到来，特拉法加广场和唐人街的街道将变得生机勃勃。感谢伦敦华人社区，感谢他们在经济、社会和文化各方面为我们热爱的城市做出贡献。

伦敦新春庆典现场。人民网 郭锦标、杨浩鹏摄

西敏市市长麦卡利斯特议员表示，西敏市是世界上最大的中国春节庆祝活动的举办地之一，遍布西敏市和唐人街的庆祝活动令来自世界各地的游客沉醉其中，让人迫不及待地想加入。

“我深深地为新春庆典为伦敦带来欢乐的中国年氛围感到自豪。”伦敦华埠商会主席邓柱廷则表示，庆新春有迎接希望、和谐、家庭和健康的价值观，英国众多社群亦有同样的追求和共鸣，期望华人社区能团结一致，蓬勃发展，成为中英两国友好合作与发展的有力纽带。

(责编：王禹蘅、常红)