2月11日，参观者在美国费城艺术博物馆举行的龙年迎新春活动上观看刺绣作品。新华社发（周焕新摄）

新华社纽约2月14日电 记者手记｜鲜活中国传统文化助燃美国春节热

新华社记者杨士龙

捏米塑，写春联，观宋代点茶，赏苏州评弹……因为中国非物质文化遗产艺术家们的到来，美国纽约、费城、洛杉矶和旧金山等地龙年春节庆祝活动更加丰富多彩。近距离体验“中国人的绝活”，也成为美国民众近来的热门家庭亲子休闲活动。

2月11日，书法家在美国费城艺术博物馆举行的龙年迎新春活动上为参观者书写对联。新华社发（周焕新摄）

“艺术家们从中国远道而来，（给大家）带来平时不容易看到的表演，非常吸引人。”费城艺术博物馆策展人木下弘美11日在该馆首次龙年迎新春活动结束后对新华社记者说。当天活动吸引了近千名家长和孩子参与。

活动当天上午10时开始，到了下午3时原定结束时间，温州米塑、糖画糖人、中国书法、木板年画、台州刺绣、宋代点茶、青瓷（南宋官窑）和泰顺木偶戏等展台前依然人头攒动。

2月11日，参观者在美国费城艺术博物馆举行的龙年迎新春活动上观看瓷器制作。新华社发（周焕新摄）

“我想不出比让艺术家们亲自展示其技艺更好的方式了。这种人与人的互动非常重要。”在费城艺术博物馆工作了12年的木下弘美认为，这个活动有助于促进美中两国人民对彼此文化的更好理解。

“我们应该经常举办这样的活动，我们需要了解其他文化。”属虎的伊达尼边说边向记者展示中国艺术家为她做的生肖虎的米塑。“中国历史悠久，文化极其丰富。我们应该向这样历经多年的文化学习。”

在信息科技公司工作的保罗和来自郑州的夫人特地带着他们两岁的女儿参加活动。“这个活动太棒了。我们喜欢分享中国文化……我一直认为，通过艺术和文化交流，我们可以架起沟通的桥梁。”

2月11日，参观者在美国费城艺术博物馆举行的龙年迎新春活动上观看中国传统服饰。新华社发（周焕新摄）

费城是“欢乐春节”浙江省文化展演团10天美国之行的第七站，也是最后一站。此前，他们已参加了在纽约大都会艺术博物馆、林肯表演艺术中心和华美协进社以及新泽西表演艺术中心等庆春节活动。

“当地观众的热情完全出乎我们的预料。每一个项目都受到特别欢迎。原定2小时的活动，往往都延长到3小时到4小时，”展演团团长、浙江省文化馆馆长阮静说，“不过，我们的表演艺术团队也忘记了疲惫。让更多的世界人民知晓中国的优秀传统文化，是我们最大的快乐。”

2月11日，孩子们在美国费城艺术博物馆举行的龙年迎新春活动上体验木偶戏。新华社发（周焕新摄）

阮静介绍说，展演团9名成员不仅技艺精湛，对中国优秀传统文化的理解也很深刻，其中“80后”占多半，英文好，与美国民众交流非常通畅，互动性特别好。

“这次美国之行给了我们很大的触动。一方面中国文化需要走出去，我们优秀的文化要让更多的人知晓；一方面我们的文化需要创新，需要转化，更好地与时代紧密结合。”阮静说。

同样于春节期间率团在美国演出的上海评弹团团长、国家一级演员高博文也有同感：“每次演出，我们都准备了唱词的中英文字幕，帮助当地观众更好地理解表演曲目。”

访美10天内，高博文率该团8名国家级演员在纽约、洛杉矶、拉斯维加斯和旧金山展开巡演，曲目既有传统经典选段《杨八姐·比武》《长生殿·絮阁》等，也有现代时尚的金曲集萃《声声慢》《花好月圆》，尤其是以吴侬软语演绎的国产剧《繁花》片段更是再次放大了该剧在美国的外溢效应。

纽约华美艺术团团长张慧珠说，评弹团4日在纽约市政厅演出结束时，在场观众齐声喊好，不少人眼里含着泪水，还有观众主动上台献花。

“美国记者”网站对中国艺术家美国之行予以深刻评价：他们所做的不仅仅是对中国古代艺术的简单呈现，还揭示了中国传统文化在现代生活中的动态演绎。“这不是传统的被动呈现，而是试图创造一个沉浸式环境，让过去和现在交汇融合，启发对文化的深刻理解，激发年青一代去创新和创造。”

(责编：于洋、崔译戈)