新华社布达佩斯2月17日电（记者于涛 刘昕宇）当地时间2月16日，匈牙利总理欧尔班在布达佩斯会见国务委员、公安部部长王小洪。

王小洪指出，中匈两国传统友好，是经得起考验的好朋友、好伙伴。在两国领导人战略引领下，中匈关系发展和各领域合作进入快车道和提速期，互利合作取得丰硕成果，树立了构建新型国际关系的典范。

王小洪表示，中方愿以中匈建交75周年为契机，同匈方一道落实好两国领导人重要共识，保持高层交往，深化政治互信，加强人文交流，拓展各领域合作，加强在国际和地区事务中沟通协作，推动中匈全面战略伙伴关系不断向前发展。希望双方在反恐、打击跨国犯罪、“一带一路”安保及执法能力建设等领域深化合作，将执法安全合作打造成双边关系新亮点。

欧尔班表示，匈中始终相互尊重、平等相待，支持彼此核心利益和重大关切。新形势下，匈方愿同中方深化传统友谊，强化务实合作，进一步加强两国全面战略伙伴关系。

访问期间，王小洪还会见了匈牙利内务部部长宾戴尔，并签署有关执法安全合作文件。

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