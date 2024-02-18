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赓续中非友谊：中国医生在非洲度过特别的春节

2024年02月18日08:54 | 来源：人民网-国际频道
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中国医生们与穆罕默德一家人合影留念。中国第28批援阿尔及利亚医疗队塞地夫分队供图
中国医生们与穆罕默德一家人合影留念。中国第28批援阿尔及利亚医疗队塞地夫分队供图

人民网阿尔及尔2月16日电 （记者郝瑞敏）中国第28批援助阿尔及利亚医疗队迎来了第一个新年春节。过去的一年里，第28批援阿医疗队率先开展腹腔镜手术和宫腔镜手术，腹腔镜下子宫切除和新型盆底等手术都是屡次刷新当地历史记录，在当地医院开展妇科和腔镜手术已进入常态化，从而改变援外工作以产科为主的局面；塞地夫分队救治大量危重症孕产妇，帮助分队所在医院的孕产妇死亡率降低了90%。能取得如此成绩，与日常工作中中国医生与阿尔及利亚医生密切配合、团结合作密不可分，并产生了深厚的友谊，绘制出一幅中阿医生和谐协作的美丽画卷。

“家里5个孩子非常想见见中国医生们。”穆罕默德既是麻醉科医生也是一位农场主，在平时工作时与中国医生密切配合，历来对中国医生非常尊重，他与中国医生们结下了深情厚谊。春节假期前他和第28批援阿尔及利亚医疗队塞地夫分队长刘荣华联系，一定要在中国春节期间邀请中国医疗队到访他家并参观他的农场。

大年初四，阳光明媚，中国医疗队全体队员乘车到达穆罕默德的农场，受到他全家人的热情款待，穆罕默德还邀请了当地3位长者与医疗队一起欢度节日。医疗队赠送了具有中国特色“福”字的中国结、中国艺术剪纸、中国屏风等新年礼物，并逐一向穆罕默德家人介绍中国传统文化。他们全家对中国礼物非常好奇，并对中国悠久的历史文化产生浓厚兴趣。在会客厅里，穆罕默德一一介绍与中国医生之间长期结下的情缘，并给中国医生们讲述每一张照片背后的难忘故事。一张张略带泛黄的照片流露着满满的中阿两国之间交流与友谊。他还不忘与中国医生们一起分享他和他家人的照片，那种十足的幸福感时刻洋溢在穆罕默德脸上。

刘荣华表示，援非工作是国家交给我们的一项神圣的任务，如何把这项任务完成得更为出色、更有意义，是一个重大的课题，值得我们为之去探索。我们必须努力创造中阿双方团结互助的新局面，不仅仅要为广大非洲人民的健康福祉作出积极贡献，更要讲好中国故事，不断夯实中阿友好关系的基础，成为传递中阿友谊的使者。

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(责编：于洋、刘慧)

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