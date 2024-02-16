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锦绣中国年｜通讯：共同建设　共同发展——记“一带一路”项目中的中马建设者

2024年02月16日10:26 | 来源：新华网
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新华社吉隆坡2月16日电 通讯：共同建设 共同发展——记“一带一路”项目中的中马建设者

新华社记者汪艺 毛鹏飞

马来西亚东海岸铁路（马东铁）双文丹2号隧道内闷热潮湿，钻机隆隆作响。从隧道里走出来，头戴安全帽、身穿防护反光衣的康福生已是满头大汗。

康福生今年38岁，2021年加入马东铁项目，目前担任项目八分部总工程师。谈论起所负责的隧道、桥梁、涵洞等方面的技术问题时，康福生专业、熟练。

设计全长600多公里的马东铁由中国交通建设集团有限公司（中国交建）承建，被视为连通马来西亚东西海岸的“陆上桥梁”。今年春节前，施工全线已有27座隧道实现贯通，13座车站实现开工，按期实现铺轨关键里程碑目标，正线铺轨超过70公里。

过年期间，双文丹2号隧道施工现场附近挂上了大红灯笼，贴上了喜庆的福字。不过除夕当天，施工人员仍在紧张忙碌。

康福生向记者介绍说，双文丹2号隧道是他们八分部的关键控制性工程，隧道不良地质风险高，环保要求严，工期紧张。“我们通过多种方式第一时间获取洞内施工环境参数，为隧道施工提供科学数据支撑，确保隧道安全施工。”

康福生技术的熟练离不开多年来在共建“一带一路”项目上的历练。2014年，他第一次派驻海外，参与了肯尼亚蒙内铁路建设。2018年，他又在尼日利亚凯菲路改扩建工程项目部任项目总工程师。工作任务从相对容易到更加系统综合，康福生应对各种困难和复杂条件的能力不断提高。与此同时，他亲历了中国在海外施工技术的迭代发展。

“施工工序从传统模式以人力工作为主，到现在新的机械设备和信息化系统的应用，使得管理标准更高更严。”他介绍说，在施工策划期，八分部就引入了三臂凿岩台车、湿喷机械臂、锚杆台车等设备，依托信息化管理平台，打造标准化工地，实现隧道施工安全、质量、进度的全过程受控。

马来西亚员工石亿贤就是一位信息化时代的工程人。他2022年9月加入马东铁项目时，先进的工程机械、智能化的管理平台已在项目建设管理中广泛应用。

在他眼里，中方的管理者技能全面，接触的工程类型多，并且干劲儿十足，“每天都很拼”。

一年多来，石亿贤的角色也从工程师成长为八分部与马来西亚监理、业主及环境、水利等政府机构沟通的“桥梁”。“沟通协调工作丰富了我的经历。希望以后可以学到更多技术，更顺畅地对接与不同部门的工作。”

据了解，2023年，马东铁全线中外员工已达两万余名，其中外方1.8万余名，约2000家马来西亚企业参与建设。

双溪都亚新村2号隧道安全顺利贯通，大巴耶车站开始现场施工，三分部54号桥连续梁顺利合龙……春节前后，马东铁项目启动劳动竞赛，激发全线员工建功立业热情。

“我们将牢记初心使命，立足岗位，与马来西亚同事携手努力，为马来西亚建设连接东西海岸的‘陆上桥梁’。”康福生说。

(责编：于洋、崔译戈)

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