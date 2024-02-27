本报记者 王崟欣 杨文明

2023年11月，2023金砖国家新工业革命展在福建厦门举办。图为中外企业代表在现场交流。

陈 辰摄

中资公司隆平巴西为巴西农作物种子研发提供了重要科技创新平台，推动了双方育种技术交流等合作。图为巴西科研人员在位于巴西圣保罗州的隆平巴西分子生物实验室内工作。

新华社记者 王天聪摄

金砖创新基地载体之一——金砖未来创新园外景。

黄国良摄

2023金砖国家新工业革命展现场。

陈 辰摄

金砖国家领导人厦门会晤主场馆厦门国际会议中心远景。

吴 伟摄

中国和南非两国员工在南非东开普省北汽南非工厂焊装车间内工作。

新华社记者 张誉东摄

创新是推动全球可持续发展的主要动力之一，对促进经济发展、支持就业、创业和结构改革、提高生产力和竞争力，为民众提供更好的服务并应对全球性挑战等发挥着重要的作用。

伴随着金砖国家经济社会发展水平的稳步提升，金砖国家科技创新合作呈不断深化趋势。加快金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地（以下简称“金砖创新基地”）建设、建立技术转移中心网络……中国正大力推动金砖合作机制下的科技创新合作，让科技成果为更多人所及所享。

金砖创新基地——

加强交流互鉴

助力科技创新

2023年12月，“中国—金砖国家新时代科创孵化园”揭牌，金砖创新基地建设取得又一阶段性成果。目前，孵化园已有俄罗斯之家（厦门）协同创新中心、创士锋国际技术转移中心等一批合作项目入驻，将助力金砖创新基地成为深化金砖合作新机制的试验田和桥头堡，实现科技创新成果在金砖国家间的广泛有序转移转化。

2020年11月，中方在金砖国家领导人第十二次会晤中宣布，在福建厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地，开展政策协调、人才培养、项目开发等领域合作。启动建设3年多来，金砖创新基地在推动金砖国家间交流交往，促进新工业革命伙伴关系创新合作上发挥了重要作用，已累计发布五批177项重点任务清单，举办40多场高规格国际交流活动；开展60多场培训活动，覆盖近百个国家；建成8个新工业革命领域赋能平台，推出超百个金砖示范项目。

中俄数字经济研究中心是金砖创新基地推动签约的首批项目之一。该中心与俄罗斯远东和北极发展部、俄罗斯数字发展部等建立起合作关系，“将充分发挥两国数字经济领域优势，建设全球领先的前沿交叉学科研究阵地、新兴战略产业高端智库、科技成果转化服务平台、国际专业人才合作通道。”中俄数字经济研究中心执行秘书长余霄介绍。

作为金砖创新基地的一张亮眼名片，金砖心血管健康创新中心已先后开展多场金砖国家心血管健康学术交流活动。金砖心血管健康创新中心咨询委员会主任、印度工商会联合会执行董事阿都尔·达拉果地认为，金砖国家人口总量约占全球的42%，加强金砖国家间医疗合作，让金砖国家乃至全球人民共享优质医疗资源意义重大，“金砖创新基地为我们提供了一个很好的平台，我们期待未来各方进一步深化交流合作。”

2023“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大讲堂、海洋经济高质量发展研修班……依托金砖创新基地的人才培养交流正越发丰富。巴西福塔莱萨市经济发展局副局长埃里克·瓦斯康塞洛斯在厦门参加海洋经济高质量发展研修班期间，参观了金砖创新基地。他认为，巴西和中国的海洋文化非常契合，福塔莱萨和厦门两座城市不但可以在渔业、海洋管理等领域深化合作，还可以共同探讨绿氢产业发展。

为给金砖创新基地科技创新合作提供更好支持，2023年4月，厦门市金砖技术与技能标准化技术委员会成立，负责厦门金砖技术与技能领域标准化相关技术工作，以促进金砖国家间标准协调统一。目前，一项基于中国、巴西、俄罗斯和南非间的技能认定标准已率先通过四国评审。“该标准的通过，有利于四国深化人才交流、培训就业等方面合作，也为今后金砖国家间的标准互认提供了示范。”厦门市金砖技术与技能标准化技术委员会主任委员刘振英说。

“金砖创新基地正进一步加强政策协调、人才培养、项目开发等领域合作推动力度，努力成为金砖及‘金砖+’务实合作重要平台。”厦门市金砖创新基地建设领导小组办公室常务副主任黄峰说。

金砖国家技术转移中心——

促进技术转移

惠及更多国家

“金砖国家技术转移合作将大有可为。”巴西科技部创业与创新司司长莱昂纳多·弗雷塔斯对金砖国家技术转移中心的未来充满期待。巴西小城若昂卡马拉的加美莱拉风电项目依托中国投资与技术，为当地千万家庭送去源源不断的清洁电力，不仅为当地创造了2000多个就业岗位，也为巴西经济转型提供了重要支持。金砖国家技术转移中心的建设，正为相关合作提供更加广阔的平台。

金砖国家技术转移中心是金砖国家建立的首个技术转移官方合作机制，于2018年在云南昆明正式揭牌。该中心创新金砖国家科技创新与技术转移合作模式，以国际技术转移及科技成果交易会为主要形式，以技术转移线上对接服务平台为核心工作内容，推动金砖国家各技术领域、产业、行业协调合作。

5年多来，金砖国家技术转移中心已征集对外国际转移合作项目需求超过500项，推荐国际国内先进技术成果300项。通过金砖国家技术转移中心公共服务平台，人工智能、生物医药、新材料、新能源、数字经济等领域一大批国际合作项目得到推广。为吸引国际人才、提高创新能力，昆明推动实施外国人才工作居留许可“一站式”服务，实现材料互认、并联审批，直接减少申请材料30%、缩短审批时限50%以上，让外国人才在中国工作更便利、更长久。

依托中国重点研发计划项目，来自中国云南师范大学、俄罗斯伏尔加国立科技大学、南非地球科学委员会的研究团队，共同在遥感生态安全领域开展合作研究。“各方共同商定研究课题、互相交流研究方法，目前共有3名中国硕士研究生在俄罗斯完成学业，成功发表6篇学术论文。此外，南非科研团队利用中国的地理空间技术在南非开展生态安全监测，带动了该技术在南非的推广与利用。”云南师范大学地理学部教授王金亮说。

金砖国家技术转移中心不仅寻求与金砖国家的合作，还致力于打造“金砖+”国际合作新模式。昆明—万象科技创新中心、中国昆明南亚东南亚科技服务业合作中心等33个国际对外科技合作基地先后建立，为共建“一带一路”国家和地区建立了通畅的国际科技交流渠道。“金砖国家技术转移中心将进一步加强与相关国家的科技合作，推动技术转移，让创新成果广泛、有序地转移转化，惠及更多国家。”昆明市科技局副局长陆佳说。

巴西金砖国家政策研究中心研究员保罗·罗贝尔表示，通过建设金砖国家技术转移中心等平台，科技创新合作与科技创新成果转化让金砖国家合作机制含金量更足，“期待金砖国家进一步挖掘合作潜力，推动金砖国家合作不断取得新成果。”

《 人民日报 》（ 2024年02月27日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)