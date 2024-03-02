2月29日，在尼日利亚拉各斯，尼日利亚总统博拉·提努布 （左）在通车仪式上讲话。新华社记者 韩旭 摄

由中企承建、全线采用中国标准的拉各斯轻轨红线项目一期2月29日在尼日利亚拉各斯举行通车仪式，同时举行红线项目二期签约仪式，尼日利亚总统博拉·提努布出席仪式并试乘轻轨列车。