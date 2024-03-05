3月4日，一名女子在比利时布鲁塞尔欧盟委员会总部前使用苹果手机。新华社记者 孟鼎博 摄

欧洲联盟委员会4日对美国苹果公司处罚18.4亿欧元，理由是苹果在流媒体音乐业务中有垄断行为。欧盟的调查缘于瑞典流媒体音乐服务商声田公司2019年针对苹果公司提出的反垄断投诉。