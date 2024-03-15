王禹蘅

过去一年，为服务高质量发展和高水平对外开放，中国出台了一系列便利中外人员往来的新举措。多国人士表示，在中国生活感受到便利和安全。中国开放的大门越开越大、营商环境越来越好、发展机遇越来越多，中国的高水平对外开放为中国和世界带来多重利好。

多项举措为外籍人员带来便利

“优化外籍来华人员开立银行账户服务，推动境外银行卡更方便地绑定支付宝或者微信等。”“推动旅游景区保留人工窗口，为老年人和入境游客在内的广大游客提供线下购票等服务。”“积极推动国内主要网约车平台企业拓展支付渠道，一些企业为外国朋友提供了‘境外手机号注册+国际信用卡支付’的服务。”日前，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍了《关于进一步优化支付服务 提升支付便利性的意见》有关情况，多项措施为在华外籍人员提供了多方面便利。

支付服务属于最基础的金融服务，便捷的支付方式对于来华外籍人员不可或缺。刚刚来到湘潭大学学习6个月的马修说，“从法国来到中国后，我感觉不用带钱包和现金出门很方便，在线支付简单、快捷！”

“生活中的很多事情因为线上支付变得容易，待在中国的一年让我很舒适。”来自浙江中医药大学的留学生庚明说，他从也门来到中国学习，感受到这里的支付方式简单、安全。

来自巴基斯坦的海龙已经在中国生活了6年多，从2017年来到中国学习至今，他看到了中国的发展。“从线下购物到线上购物，从现金支付到使用微信和支付宝等手机软件支付，我发现中国是一个非常方便且技术先进的国家。”海龙说。

多国人士表示，在支付、购物、生活等方面感到越来越便利。一波接一波的利好举措出台，彰显了中国的开放与自信。

免签政策传递对外开放积极信号

外交部领事司日前发布，为进一步促进中外人员往来，中国决定扩大免签国家范围，对瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡6个国家持普通护照人员试行免签政策。截至目前，中国已同157个国家缔结了涵盖不同护照的互免签证协定，同44个国家达成简化签证手续协定或安排，同23个国家实现全面互免签证。

在3月8日外交部例行记者会上，外交部发言人毛宁表示，正如王毅外长在两会记者会上所说，我们希望同更多国家共同打造跨境人员往来的快捷网络，让中国公民说走就走，让外国朋友宾至如归。

文化和旅游部统计数据显示，今年春节期间，中国出入境旅游约683万人次，其中出境游约360万人次，入境游约323万人次。北京边检总站执勤一大队执勤三队副队长吴佼表示，随着出入境人员增多，北京边检总站采取多项措施提升出入境人员的通关效率和通关体验，“我们要做好政策落实和出入境保障，让中外旅客都能愉快出行。”

免签政策为便利中外人员往来、促进经贸合作、文化交流等提供了诸多便利，展现了中国开放包容的态度，传递出中国对外开放的积极信号。

高水平对外开放带来发展机遇

据商务部的数据显示，2023年，中国新设立外商投资企业53766家，同比增长39.7%。高技术产业引资4233.4亿元人民币，占实际使用外资金额比重为37.3%，较2022年全年提升1.2个百分点，创历史新高。中国高新技术产业成为吸引外资的亮点。

对外经济贸易大学国际经济贸易学院副教授胡钟中认为，中国的对外开放政策正按照既定的节奏、朝着确定的方向，积极主动、有条不紊的迈进。对于外国投资者而言，中国经济稳定复苏，产业配套能力完备，开放质量跃升，战略性新兴行业、未来行业发展动力强劲，都是长期看好中国的理由。

当前，新一轮科技革命和产业变革深入推进，跨境电商、数字贸易等新领域新模式不断涌现，相应领域规则的制定和完善成为全球经济治理的新热点。胡钟中认为，在此背景下，中国的高水平对外开放有助于积极推动国际经贸规则向着更加公平、公正、透明、合理的方向发展，为世界带来更多发展机遇。

40多年来，中国始终坚持对外开放的基本国策，与世界共享经济发展成果。中国的开放，是世界的机遇。中国将继续坚定不移地坚持对外开放，推进经济全球化，为中国的发展注入活力，也为世界提供新机遇。

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