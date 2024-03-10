今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。外国驻华使节高度关注今年的中国全国两会，他们在接受本报记者采访时表示，全国两会体现了中国始终坚持以人民为中心的发展思想以及科学决策、民主决策的过程。相信中国将继续推进中国式现代化，努力实现人民群众对美好生活的向往，并为推动构建人类命运共同体、促进世界和平发展作出新贡献。

“体现了中国制度的活力与动力”

卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥表示，中国全国两会体现了中国始终坚持以人民为中心的发展思想和科学决策、民主决策的过程。

希腊驻华大使卡尔佩里斯表示，中国全国两会聚焦中国发展的阶段性任务和长远发展目标，并制定相应的政策措施，“体现了中国制度的活力与动力”。

中国全国两会给拉美和加勒比国家驻华使团团长、乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯留下深刻印象。他表示，全国两会是中国政治生活的重要时刻，“全国两会传递出诸多重要信息，我们对中国的发展充满期待”。

“调动广大民众投身中国式现代化建设”

全国两会是以沟通协商凝聚共识的重要平台。人民当家作主的各项制度程序，有效保证了党的主张、国家意志、人民意愿相统一。通过全国两会这一窗口，国际人士近距离观察中国全过程人民民主，增进对中国民主实践的认识和理解。

“中国全国两会的代表委员来自天南海北，身处各行各业，具有广泛代表性。他们带着人民的嘱托和期盼认真履职尽责，彰显中国式民主能干事、干成事、干好事的优势和魅力。”卢格里斯说。

全过程人民民主植根于中国具体国情和历史文化传统，随着现代化进程的推进不断拓展和深化。“世界上没有一刀切的民主模式，每个国家都可以走自己的民主道路。”南非驻华大使谢胜文表示，“中国的全过程人民民主贯穿民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督‘全链条’，通过有效的社会动员和有序的政治参与，调动广大民众投身中国式现代化建设。”

尼泊尔驻华大使比什努·施雷斯塔表示，中国坚持以人民为中心的发展思想，践行全过程人民民主。“来到中国工作后，我去过很多省份参访。我看到，各级地方政府根据当地特点，出台了很多针对性措施，有效促进了经济社会发展，提升了人民群众生活水平，大家的获得感、幸福感、安全感不断增强。”

“为全球发展带来新机遇、新动能”

“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”“继续缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施”“积极培育新兴产业和未来产业”……今年的中国政府工作报告让外国驻华使节看到中国式现代化为世界带来的广阔机遇。

“中国多年来一直是全球经济发展的火车头。2023年中国国内生产总值增长5.2%，显示了中国经济的韧性和潜力。”卡尔佩里斯表示，中国在人工智能、互联网和生物技术等领域发展迅速。“中国把发展新质生产力作为重要着力点，扎实推进高质量发展，不仅将推动中国经济健康稳定发展，也有利于世界经济复苏发展。”

乌拉圭是第一个表示愿意加入共建“一带一路”倡议的拉美和加勒比国家，也是南方共同市场成员中首个同中国签署“一带一路”合作谅解备忘录的国家。“中国进一步扩大对外开放为全球合作伙伴提供了增长机遇，尤其是乌拉圭等发展中国家，将通过互利共赢合作从中国的高质量发展中获益。”卢格里斯说。

“一个迈向现代化的中国将继续为世界发展繁荣贡献智慧和力量。”基莫尼奥特别注意到中国政府工作报告中有关经济增长、绿色发展和技术创新的内容，“卢旺达致力于以更绿色、更先进技术推动未来发展，卢中双方可以在相关领域开展务实合作，实现互利共赢。”

“中国式现代化不仅旨在实现更高水平的经济发展，还注重维护和促进社会公平正义，让14亿多中国人民过上更美好的生活。”施雷斯塔表示，“在各国相互联系、相互依存的世界，中国式现代化将为全球发展带来新机遇、新动能，为促进世界和平发展、人类繁荣进步作出更大贡献。”

（本报记者刘赫、李琰、王骁波、万宇、李欣怡、崔琦）

《 人民日报 》（ 2024年03月10日 03 版）

(责编：袁勃、白宇)