金刻羽

中国拥有超大规模市场、全球规模最大的中等收入群体、最多的技术人才，科技创新能力正不断提高，中国人民勤劳且注重教育，这些因素共同决定了中国经济拥有强大韧性、巨大潜力

当今世界正面临诸多不确定性，大国经济保持稳定增长十分重要。经初步核算，2023年中国国内生产总值同比增长5.2%，展现了持续增长的韧性。2023年中国对世界经济增长的贡献率有望超过30%，依然是世界经济增长的最大引擎。

中国经济保持稳健增长，在世界主要经济体中难能可贵。2023年中国国内生产总值超过126万亿元，即便以相对平稳的速度增长，对世界经济也是巨大利好。经济的长期健康发展需要平衡考虑增长和稳定之间的关系。简单追求高速增长可能导致经济波动和结构性问题，稳定、适当的增速有助于经济长期可持续增长。

过去几十年来，中国成功保持了相对稳定的经济环境。中国宏观经济政策稳健、灵活、可持续，为中国经济长期增长提供了重要保障，这是中国的独特优势。中国的制度优势在维护经济稳定方面发挥了关键作用。中国政府可以更迅速地应对经济风险，采取有效措施维护经济大局稳定。

当前，中国坚持高质量发展，正持续推进绿色低碳转型。截至2023年底，中国可再生能源发电装机容量占比超过总装机的一半。中国新能源汽车产销量居世界首位。尽管很多国家都在强调绿色发展，但中国真正将绿色低碳转型落到了实处，绿色产业不断发展壮大，并依然有巨大增长潜力。

中国人才红利正在显现。中国有14亿多人，有超4亿人的世界上规模最大、最具成长性的中等收入群体，且人口整体受教育程度持续提高。当今世界，技术创新和服务业不断发展，劳动生产力作用更加凸显。虽然中国也面临人口老龄化等挑战，但中国劳动年龄人口近9亿，劳动年龄人口的平均受教育年限达11.05年，接受高等教育人口达2.4亿。人口质量快速改善，为中国经济高质量发展提供了很好的保障。

科技创新是经济可持续发展的重要支撑，是避免陷入“中等收入陷阱”的关键。中国已经进入创新型国家行列。2012—2022年，中国全社会研发经费支出从1万亿元增加到3.09万亿元，研发投入强度从1.91%提升到2.55%。引用排名前千分之一的世界热点论文占全球总量的41.7%，高被引论文占27.3%。中国在人工智能、新能源、生物技术等领域取得了显著成果。科技创新不仅提升了中国在科技领域的国际地位，也为中国经济提供了新的增长动力。当前，中国已是国际前沿创新的重要参与者、解决全球问题的重要贡献者。

中国技术创新和服务业不断发展，有望创造更多就业机会。2022年中国数字经济规模超50万亿元，总量稳居世界第二，占国内生产总值的41.5%。有研究显示，当前中国数字化人才总体缺口在2500万至3000万。通过提供适应新经济形势的培训等方式提升劳动力技能水平，中国有望进一步激发全社会劳动力的潜力。

中国正处于经济转型升级的关键时期，需要保持耐心和定力。经济有起伏是发展中的常态，应该辩证看待。应对短期经济波动是成熟经济体都要经历的过程。多数经济学家对中国经济发展前景有基本共识，即中国拥有超大规模市场、全球规模最大的中等收入群体、最多的技术人才，科技创新能力正不断提高，中国人民勤劳且注重教育，这些因素共同决定了中国经济拥有强大韧性、巨大潜力。

（作者为英国伦敦政治经济学院经济学教授）

《 人民日报 》（ 2024年03月10日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)