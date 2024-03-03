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中国春节走向世界

2024年03月03日08:35 | 来源：新华网
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国际问题观察员 邢宇

一元复始，万象更新。春节是中华文化中最古老最重要的传统节日之一，是万家团圆、辞旧迎新的喜庆日子。刚刚过去的龙年春节让我们由衷感叹数字赋能传统文化，让拥有4000多年历史的春节“别样红”。约90亿人次的春运更加舒适便捷，手机里唰唰备齐年货，无人机绚烂夺目的舞姿照亮火树银花不夜天，AI带来沉浸式体验古代春节习俗礼仪，更有诗人李白“穿越”千年与大家把酒吟诗。

同时我们也高兴地看到，中国春节的“朋友圈”在不断扩大。全球已有近20个国家将春节作为法定节假日，全球约1/5的人口以不同形式庆祝农历新年。2023年12月22日，第78届联合国大会协商一致通过决议，将春节（农历新年）确定为联合国假日。在这个甲辰农历春节，我们见证了中国优秀传统文化在现代化进程中实现创造性转化、创新性发展。我们见证了中国春节正日趋国际化，成为世界共同庆祝的节日。

春节蕴含自古以来人们对和平与安宁的向往。熟悉春节民俗的中外朋友都知道，传说有一年兽，专在辞旧迎新之际出来，为祸一方。后来，人们知道了年兽怕响声、怕红色，从此就有了过年穿红衣、挂红灯、贴对联、放鞭炮的习俗，成为中国人向往和平、守护安宁的象征。中华传统文化中有着“以和为贵”的和平理念，中华民族向来致力于打造和谐稳定、和平安宁的内外环境。然而就在我们庆祝新春的当下，世界上还有一些地方仍在燃烧着战火硝烟，很多民众生活在水深火热之中，世界充满紧张和不安。全球挑战呼唤全球思考、全球合作和全球行动。中国作为负责任大国，将始终保持大政方针的连续性和稳定性，坚定做动荡世界中的稳定力量。中国愿与各方携手应对全球挑战，谋求共同安全，实现共同发展。

龙年春节让世界看到中国经济充满活力。2023年底召开的中央经济工作会议指出，推动消费从疫后恢复转向持续扩大。中国商务部把2024年定为“消费促进年”，将举办系列消费促进活动。多项政策发力下，中国的消费潜力不断释放、消费结构持续升级。在互免签证、通关便利和航线恢复等利好政策推动下，这个春节中外游客双向奔赴，使春节成为全球旅游消费的高峰期。中国游客足迹遍布全球125个国家1700多个城市。国内游客出游总花费6326.87亿元人民币，同比增长47.3%；全国边检机关共保障1351.7万人次中外人员出入境，日均169万人次，较去年同期增长2.8倍。火热的出境游，也让世界共享春节消费红利。联合国旅游组织预计中国出入境旅游将在2024年加速恢复，推动全球的旅游市场复苏。中国经济始终充满活力和韧性，长期向好的势头更趋明显。去年以5.2%增速贡献了全球三分之一的增长，今年红红火火的春节消费充分展示了中国超大规模市场优势，给全球经济带来春之暖意，未来将向世界释放更大利好。在前进的道路上，我们集中精力实现中国式现代化，坚定不移推进高水平对外开放，以自身的稳定性为世界提供更多确定性，以自身的新发展为世界提供更多新机遇。

春节走向世界，是中华文明与不同文明交流互鉴、美美与共的生动体现。春节传承着和平、和睦、和谐的中华传统文化理念。春节传递出来的价值观和人文关怀精神，跨越了国界和文化差异，得到了世界各国人民的共鸣和认同。从东方到西方，从北半球到南半球，世界各国点亮“中国红”，共享欢乐喜庆的节日氛围，感受绚烂多彩的中华文化。在联合国，各国使节纷纷体验包饺子、写福字、剪纸等春节习俗。新西兰总理拉克森在奥克兰参加“新春花市同乐日”活动，与数千名当地华人共迎龙年新春。中国普宁南山英歌队春节期间受邀赴英国演出，在伦敦街头吸引了70万人围观，“伦敦刮起英歌舞风”话题登上了多个热搜榜单。美国纽约大都会艺术博物馆举办“喜迎龙年·欢乐春节”庆祝活动，舞龙表演、木板年画、龙年特展精彩纷呈。马来西亚大街上灯笼高悬，青少年舞龙队共舞一条近200米的“长龙”，蔚为壮观。巴西累西腓在知名地标零点广场举办盛大的春节庆祝活动，人们在喜庆的十二生肖福娃灯光秀映照下载歌载舞。轻轻打开“春节”这扇窗，国际社会对中华传统文化的了解、尊重和支持与日俱增。我们共同期待文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越。

在中华传统文化中，龙寓意着正义、力量、勇气和奋进。我们也期待在甲辰龙年，龙的精神能为国际社会注入强劲动力，促进大家团结合作、同舟共济，创造更加美好的未来！

(责编：艾雯、燕勐)

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