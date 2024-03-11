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从中国两会看全过程人民民主——

以广泛商量回应人民诉求的良政善治

人民网记者 徐祥丽
2024年03月11日13:40 | 来源：人民网-国际频道
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习近平总书记在党的二十大报告中指出：全过程人民民主是社会主义民主政治的本质属性，是最广泛、最真实、最管用的民主。

民主是全人类的共同价值，是中国共产党和中国人民始终不渝坚持的重要理念。民主是历史的、具体的、发展的，世界上没有定于一尊的民主形式，不存在适用于一切国家的民主模式。在世界文明的百花园里，中国民主之花绚丽绽放，拓展了人类政治文明的新视野。人民网国际频道推出“从中国两会看全过程人民民主”系列观察，展示广泛、真实、管用的中国民主实践，阐述天下为公、兼容并蓄、求同存异的中国民主智慧。

自己淋过雨，就想为他人打一把伞。来京参加全国两会的盲人全国人大代表王永澄，想为他身后的1700多万视力残疾人“打一把伞”。去年两会，王永澄建议为随班就读的低视力学生出版大字教材，获得采纳。今年两会，王永澄就残疾人家庭养老问题提出建议，继续落实盲人群体新的嘱托。

“我看不见这个世界，但世界看见了我们。”王永澄这样说。透过两会这扇窗口，国际社会可以观察到，中国的全过程人民民主是如何看见和满足不同群体的诉求的。

今年全国两会召开前，全国政协委员王淑惠拉着西安76岁的许世梅等几个老人聊天，了解他们独居用餐的烦恼，好把提案提得更细。带着工友们关心的降低劳动强度问题，全国人大代表温菲展开广泛调研，提出了向工厂引入机器人技术的建议。来自重庆的全国人大代表、出租车驾驶员殷其龙在工作间隙听乘客意见、与司机师傅交流，还走进出租车企业调研，综合多方意见后，他提出了加强出租车和网约车统筹发展等建议。

“中国的两会上，有很多来自基层的代表。在国家顶层设计中，也会听听工人、教师、出租车司机、乡村医生的看法，这在其他国家是比较少见的。”在中国生活了20多年的阿尔及利亚籍中国问题研究员法伊萨说，“只要你的建议对国家改革发展有帮助，它的价值就会被看见。因为中国政府执政的目标是为了人民，所以要听人民的想法。”

有事好商量，遇事多商量。中国的民主不是摆设，而是要通过广泛的商量，找到全社会意愿和要求的最大公约数，解决人民需要解决的问题。过去一年，作为对去年两会提出的建议和提案的回应，中国国务院出台了2000余项政策措施，一系列经济发展和人民急难愁盼问题得到解决。

一年一度的全国两会，是中国民主的生动体现。两会闭幕，但民主不会休眠。“十四五”规划编制、民法典草案编纂等工作过程中，有关部门多次征求人民群众意见，数百万条意见都得到认真阅读、整理；全国6500多个基层立法点，为公民参与各项立法搭建“直通车”；每两周召开一次的全国政协双周座谈会上，中国共产党与各民主党派、专家学者、企业负责人等共商国是，畅所欲言。

中国协商民主形式广泛多样。在中国，民主不只在人民大会堂，还在街头巷尾的茶馆里、板凳上，在联通超10亿规模网民的互联网上。人民网2024年度“我给两会捎句话”征集留言超28万件。全国人大代表、宁夏回族自治区党委书记梁言顺回信说：“网友的‘吐槽’让我们更多更及时地了解到了社情民意”，不少“金点子”变成了经济社会发展的“金钥匙”。广袤的中华大地上，从城市“小院议事厅”到农村“屋场恳谈会”，从线下圆桌会，到线上议事群，带着烟火气的民主实践深深扎根于老百姓的生活中。“我说的话有人听”成为很多人的心声。

英国剑桥大学高级研究员马丁·雅克指出，中国成功的原因就在于，它能够激发人民参与治理的热情，动员他们参与其中，共建美好未来。

鞋子合不合脚，穿过才知道。占世界五分之一人口的中国，经济快速发展，社会长期稳定。14亿多人彻底摆脱了绝对贫困，人民物质文化生活水平显著提高。中国建成了世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系，基本养老保险覆盖近11亿人，医保参保人数超过13亿人，每年约1亿人次困难学生享受到国家资助。哈佛大学连续13年的统计数据显示，中国人民对党和政府的满意度高达90%。

评判一种民主形式好不好，实践最有说服力，人民最有发言权，归根结底要看能不能让人民过上好日子。中国全过程人民民主，以广泛商量回应人民诉求，是把“人民当家作主”真正落到实处的良政善治。

(责编：崔越、常红)

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