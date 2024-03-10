这是3月8日在俄罗斯莫斯科动物园拍摄的大熊猫“喀秋莎”。新华社记者 曹阳 摄

3月8日，大熊猫“喀秋莎”在俄罗斯莫斯科动物园正式与游客见面。雌性大熊猫“喀秋莎”于2023年8月24日出生，是在俄罗斯出生的首只大熊猫，深受当地民众喜爱。