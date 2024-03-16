新华社莫斯科3月15日电 位于俄罗斯领土最东端的堪察加边疆区、楚科奇自治区等地的投票站于当地时间15日8时开放，2024年俄总统选举投票正式拉开帷幕。在15日至17日三天内，选民通过线下和线上相结合的方式参与投票。

3月15日，当地居民在俄罗斯符拉迪沃斯托克参加总统选举投票。新华社发（郭飞洲摄）

候选人都有谁

提前投票已于2月25日开始，在俄境内一些交通不便和偏远地区的选民从当天开始投票。旅居国外的俄选民从3月1日开始提前投票。本次总统选举投票还首次在多个地区引入远程电子投票方式。

此次选举共有四位候选人，分别是现任总统普京、俄自由民主党的斯卢茨基、俄联邦共产党的哈里托诺夫和俄新人党的达万科夫。

普京上月底向俄议会两院发表国情咨文时全面阐述今后六年俄发展任务和举措。这份文件被视为普京争取选民支持的竞选纲领。据俄罗斯政治分析专家波图列姆斯基观察，不少民众打算投票给普京，是因为相信他有能力进一步维护和巩固俄罗斯的主权和安全。

斯卢茨基是俄自由民主党主席。他曾担任莫斯科市长顾问，任国家杜马议员已超过20年，2016年10月起担任国家杜马国际事务委员会主席。俄政治学家索洛尼科夫认为，斯卢茨基从政经历丰富，参加总统选举可谓意料之中。

75岁的哈里托诺夫在四位候选人中最为年长，有俄媒称他为“有经验的共产党员”。他曾参加2004年总统选举，得票数第二。

去年12月，俄新人党推举达万科夫为总统竞选人。这位出生于1984年的政治家提出的竞选口号是“新人的时代”。

3月15日，当地居民在俄罗斯符拉迪沃斯托克排队登记参加总统选举投票。新华社发（郭飞洲摄）

普京支持率高

四位总统候选人中，普京是胜出的最热门人选。根据全俄社会舆论研究中心11日公布的一项有关俄总统选举预期结果的调查，普京支持率高达82%。

民调显示，俄罗斯民众对作为现任总统的普京满意度较高。俄罗斯社会舆论基金会1日至3日对1500人进行的一项民调显示，受访者对普京工作的满意度为83%，对普京的信任度为82%。

3月15日，当地居民在俄罗斯符拉迪沃斯托克参加总统选举投票。新华社发（郭飞洲摄）

根据俄总统选举规则，获得半数以上选票者即可当选总统。如果总统候选人数超过两名，并且任何一名候选人都未能获得半数以上选票，中央选举委员会将宣布得票领先的两名候选人进入第二轮投票。在第二轮投票中，得票领先者当选。

根据规定，总统选举计票工作将在投票结束后开始。俄中央选举委员会将不晚于3月28日确认选举最终结果，并在确认后3日内公布。

反击西方干涉

俄罗斯专家认为，西方国家经常以侵犯公民选举权、选举舞弊等为由认定他国选举“不合法”并且不承认投票结果。此外，试图挑起反对力量发起游行、网络攻击投票系统也是其惯用手法。

俄罗斯对外情报局日前发布消息说，美国正试图通过其所控制的非政府组织人为降低投票率，从而质疑投票结果的方式干预俄总统选举，包括利用反对派网络资源呼吁俄选民抵制选举、攻击远程电子投票系统致使部分选票无法统计等。

俄外交部7日召见美国驻俄大使特雷西，要求美国大使馆停止支持3家在俄的美国非营利组织，指认这些组织以教育和文化交流为幌子招募“有影响力的代理人”从事反俄项目。俄外交部在一份声明中说，俄方坚决打击与选举有关的“破坏行动和虚假信息传播”，将把有此行为的美国使馆职员列为“不受欢迎的人”驱逐出境。

3月15日，当地居民在俄罗斯符拉迪沃斯托克登记参加总统选举投票。新华社发（郭飞洲摄）

俄国家杜马外国干涉俄罗斯内政事实调查委员会主席皮斯卡廖夫在接受媒体采访时说，西方企图影响选举进程是今年俄总统选举的“主要特点之一”。他披露，西方与俄境内“各类极端分子和分裂分子”接触，商讨干预俄总统选举的具体步骤，包括在俄使馆附近和投票站进行挑衅、资助针对俄罗斯的破坏活动、建议对选举组织者实施制裁等。

俄罗斯政治信息中心主任穆欣说，西方每年拨出专款，通过非政府组织、军事机构、情报机关等干预包括俄在内的他国事务。他对西方干涉俄总统选举“并不觉得惊讶”。皮斯卡廖夫认为，俄罗斯现行法律对于保障高级别选举和反击外来干预已经足够。（记者：江宥林、刘恺、孟菁、陈畅、黄河、陈汀；报道员：科兹洛夫；剪辑：孙硕；编辑：杨舒怡、王申、程大雨、徐力宇）

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