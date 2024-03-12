由中国港湾工程有限责任公司承建的尼日利亚莱基深水港位于中尼合作建设的拉各斯莱基自贸区内，是尼日利亚首个现代化深水港和最大港口，年设计处理能力120万个标准集装箱。莱基深水港项目于2020年6月开工，2022年10月竣工，2023年1月正式开港运营。

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