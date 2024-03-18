当地时间3月14日，龙卷风席卷美国多地，俄亥俄州洛根县印第安湖地区是重灾区之一。

据美联社报道，当地时间3月17日，美国俄亥俄州州长迈克·德瓦恩宣布，该州中部11个县因14日的恶劣天气进入紧急状态。州长称已调动该州国民警卫队，帮助洛根县进行龙卷风过后的清理工作。