人民网迪拜3月10日电 （记者管克江）沙特萨勒曼国王国际综合港务设施项目（以下简称沙特国王港项目）位于沙特东部波斯湾沿岸，沙特第三大城市达曼以北180公里的拉斯海尔工业区。建成后将成为世界上规模最大的“超级船厂”，主要从事船舶、钻井平台制造、维护、修理及包括超级油轮在内的检修制造工作，预计将带动沙特经济增长170亿美元，创造8万个就业机会，成为沙特经济社会发展强有力的新引擎。

该项目由中国电建集团山东电力建设有限公司总承包，2019年12月开工，预计今年实现整体移交。近日，人民网记者跟随项目安全经理穆萨瓦尔·拉苏尔，见证了现场的繁忙工作场景。

沙特国王港项目全景。陈强摄

“绣花功夫”安装500吨龙门吊

早上6点，太阳刚刚跃出波斯湾海面的天际线，沙特国王港项目现场便忙碌了起来，工人上班的班车汇成长龙。安全经理穆萨瓦尔·拉苏尔穿上安全衣、戴上安全帽，乘坐皮卡开始一天的巡检。项目现场长4.5公里、宽2.5公里，施工高峰期有1.8万余名员工同时奋战在现场，1500余台套机械马力全开。目前仍有上万人紧张参与施工。穆萨瓦尔根据每天的工作进度，选择安全要求高、施工难度大的标段巡检。

干船坞旁，一座130米高的龙门吊兀然矗立，这是已经安装完毕的1600吨龙门吊。接下来还将安装三台500吨龙门吊。走近现场，紧绷着的钢绞线在风力鼓动下相互摩擦，如同早晨林间的群鸟，发出“啾啾喳喳”的声音。穆萨瓦尔说，龙门吊安装程序复杂且存在多种安全隐患，因此每个安装环节均配备了安全工作人员进行监督，确保万无一失。

工作人员查看龙门吊情况。人民网记者 管克江摄

“龙门吊是个庞然大物，但我们得用绣花的功夫来吊装”。工程管理部副经理兼机械设备专业经理王毅介绍，项目联合吊装能力达2100吨，居世界前列。其中1600吨龙门吊采用塔架液压提升方案进行吊装，总提升重量达5764吨，耗时26天。

“目前吊装的500吨龙门吊，塔架下方的桩基深36米。塔架上有183根钢绞线，每根绞线可承载18吨拉力。两个塔架同时用力，把龙门吊缓缓提升。”他说，提升过程必须确保均匀用力，每抬升一段距离需要静置一段时间，进行荷载试验，检测各项数据，确保塔架、地锚等设备工作正常。“虽然500吨龙门吊比1600吨龙门吊轻一些，预计完成吊装也需要25天左右，因为按照严格要求，相关步骤一步不能少。”

工人正在龙门吊吊装现场切割金属件。人民网记者 管克江摄

“智慧眼”助力安全施工

巡检过程中，穆萨瓦尔不时查阅手机信息群。一条图文信息跳了出来：“营地对面有处沙坑没有放置安全警示带。”穆萨瓦尔随即前往现场，这才发现沙坑还出现了大范围塌陷。 穆萨瓦尔说，这一情况需要尽快处置，避免有人员跌落沙坑受伤。说话间，现场安全主管和安全员也都赶到现场。工人随即在沙坑周围拉起安全警示带。

穆萨瓦尔能够比现场安全员更早发现安全风险，得益于智慧工地系统的应用。由于作业面积大、涉及人员多、作业流程繁琐，项目综合运用传感器、4G移动互联和定位系统等技术，自主研发出一套智慧工地系统，可随时跟踪现场情况并及时作出响应。工作人员在信息中心控制室里，通过调看现场30多个“智慧眼”摄像头，一旦发现现场有任何安全风险，即在工作群发出提示，请现场安全员前往纠正。据介绍，这套智慧工地系统得到业主沙特阿美的高度肯定，并要求推广到所有承包工程中去。

穆萨瓦尔（图中红衣人）现场演示工具操作规范。人民网记者 管克江摄

接着，穆萨瓦尔又把“安全宣讲出租车”调来现场。“安全宣讲出租车”也是项目的一个发明，一辆中巴车上安装了电视机，在工地现场巡回穿梭，给工人普及安全健康环境知识。

安全宣讲出租车在现场播放安全视频。人民网记者 管克江摄

项目副总经理、安全总监马利星表示，项目高度重视员工安全、健康和环境保护工作，这不仅是适应业主严苛标准的需要，也是中企在海外践行“以人为本”理念的体现。截至2024年2月底，项目已实现1.06亿安全人工时。

“超重平台”支撑超级船厂

下午3时多，现场的风力突然加大。穆萨瓦尔的手机上显示风速达到每秒9米多。他说：“目前这一风速条件下，海上工程吊车需要全部暂停。我去现场查看一下情况。”国王港项目包括陆域工程和海域工程，陆域工程主要包括厂房、仓库、龙门吊及轨道、道路管网等施工，海域工程包括干船坞、码头等相关设施。

全球最大升船机平台。人民网记者 管克江摄

码头旁的堆场上，摆放了十多座巨型平台。工程管理部副经理兼海工专业经理赵春亮介绍，这是上海振华重工生产的升船机部件，等码头部分完工后进行组装。“届时，升船机总长245米，宽45.4米，可提升24375吨重的船舶，是全球最大的纯钢结构升船机。如此超大、超重的平台，可满足超级船厂的多重需求”。

干船坞里，一排排梯形水泥墩密密麻麻。大型船舶在干船坞里进行生产维修时，船底下方需要放置龙骨墩进行支撑。项目最初设计是用硬木、混凝土和不锈钢盘叠成的立方体龙骨墩，中企团队研究后提出优化设计，即底部采用梯形混凝土墩，上部为钢制可调节高度支墩及顶部少量垫木，具有造型美观、高度可调、可用叉车快速倒运等优点，并大大降低了造价。据测算，该设计优化可节约3000多万美元的成本。

项目副总工程师孙继超介绍，国王港项目是山东电建第一次承建船厂类基础设施项目。依托中国电建集团优势，他们积极拓展各方资源，积极带动有实力的中国制造产品走出国门。截至目前，项目来自于中国的产品包括登船塔、干船坞排水泵、坞门、升船机、驳船、冷却塔、机库大门、彩钢瓦、模块化变电站、弱电系统等，总合同金额约4.5亿美元，共30家厂商进入了沙特阿美供应商短名单。

“同一个目标”承载转型愿景

项目北侧靠海处，一个海上钻井平台正在施工中。距离钻井平台不远，则停靠着一艘由中企设计制造的装载驳船。该装载驳船最大下潜吃水18.5米，最大起重能力18860吨，将进行新造海上钻井平台的转运工作。

已移交业主的C201船体车间。人民网记者 管克江摄

今年以来，项目已有多个重点建筑物移交业主。其中，C201船体车间是项目的核心设施，也是面积最大的单体钢结构，将为材料码头提供船体钢材的预处理及加工服务。D301区域控制办公室，则可实现对自升式钻井平台生产工作的远程控制、监控和通讯等功能。

建造中的海上钻井平台。人民网记者 管克江摄

依托已移交厂房和设备，船厂运营方国际海事工业公司已经开始了海上钻井平台的建造。国际海事工业公司资产部经理苏吉斯·哈利达斯说，沙特国王港项目的重要性从其名字就可以得到印证。事实上，这是沙特第一个以萨勒曼国王名字命名的项目，承载着沙特实现经济多元化发展的愿望。“这里将建成沙特第一个也是世界最大的船厂，并逐步形成一条海上工业产业链。正因为其重要性，我们对项目如期完工充满期待，对中企的建设能力充满钦佩。接下来，我们将按照‘同一个团队，同一个目标’的精神，加强团结协作，攻克一个个项目节点。”

下午5时半，穆萨瓦尔结束了一天的巡检工作。他再次掏出手机查看信息群：“今天智慧工地系统共发出了14项提示，其中13项提示已经处理完毕。还剩余一项是和相关工人谈话，我会叮嘱安全主管明天完成。”穆萨瓦尔来自巴基斯坦，在沙特不同工程企业承担过生产、经营和安全相关工作。他表示，中方提出的共建“一带一路”倡议为共建国家和地区带来沉甸甸的获得感，他为能参与这样的大型项目感到自豪。

山东电建公司总经理、萨勒曼国王国际综合港务设施项目代理总经理王元辉表示，今年是沙特国王港项目履约之年，中沙双方确定了不同时间节点的项目进度任务。公司将全力以赴，打赢履约攻坚战，展示中企品牌形象，为高质量共建“一带一路”贡献自身力量。

国王港项目政府事务协调人、前沙特达曼市法务局局长阿瓦德接受人民网记者采访表示，沙特“2030愿景”为沙特经济多元化描绘了美好前景，众多中国企业凭借自身技术能力和实干精神参与沙特经济转型进程，为沙中务实合作注入强劲动力。谈到共建“一带一路”倡议时，他神色飞扬，双手十指紧扣，然后又合掌猛力向前一升：“共建‘一带一路’和沙特‘2030愿景’对接，我们就像兄弟一样开展团结协作，为了共同美好的未来，一路向前！”阿瓦德说。

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