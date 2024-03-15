当日，一列满载55个集装箱1300吨氨基酸的中欧班列从哈尔滨国际集装箱中心站启程，前往荷兰蒂尔堡，标志着黑龙江至荷兰首条中欧班列线路成功开行，为粮食大省黑龙江农产品出口创造便利条件。据悉，此条班列线路全程10257公里，预计15天后抵达荷兰蒂尔堡。

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