章思远

据媒体报道，英伟达近日向美国证券交易委员会提交的文件中首次将华为列为AI芯片等多个类别的主要竞争对手。这可以视作美国企业对华为等中国企业技术实力的认可，也说明“小院高墙”拦不住中国自主创新的脚步。

真正的科技创新是不会被高墙阻挡的。面对美国遏制打压，中国企业加大研发投入，深化自主创新，突破技术瓶颈，在操作系统、5G、人工智能等领域取得重大突破，成为全球科技领域的领军企业之一。华为的成就不仅是技术层面的突破，更是中国坚持自主创新、开放合作理念的胜利。

历史已经多次证明，封闭保守只会导致停滞和落后。贸易保护主义或许能暂时保护本国产业，但长远来看，却是自我设限，阻碍了更广泛交流与合作的机会。唯有开放包容、合作共赢才是正道。然而，美国对中国实施“小院高墙”政策，试图通过贸易壁垒和技术封锁维护其科技霸主地位，不仅损害了中美两国企业的利益，也影响了全球科技创新的生态，最终还将反噬其自身科技发展。

英伟达CEO黄仁勋曾表示：“世界上只有一个中国市场，这一市场不可取代。”英伟达等美国企业在中国市场拥有广泛的商业利益，“小院高墙”政策将严重损害其在华利益。受美国出口管制新规影响，英伟达第四财季来自中国的数据中心收入下降至仅占个位数比例。

封闭和排他性政策并非长久之计，公平竞争、开放合作才能实现真正的创新。科技创新是全人类的共同事业，美国和中国作为世界上两个最大的经济体和科技大国，应加强科技合作、共享科研资源、交流技术成果，推动全球科技进步，为全球经济增长注入新动力，同时发挥各自优势，合作为解决气候变化、疾病防控等全球挑战提供科学依据和技术支持。

在科技创新的赛道上，没有永远的领先者，只有不断努力的奔跑者。只要持续推动自主创新，拥抱开放合作，将会有更多中国企业像华为一样，站在世界舞台中央，与全球科技巨头们一同推动科技发展。“小院高墙”也终将被全人类对技术进步和美好未来的共同追求跨越。

（作者是国际问题观察员）

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